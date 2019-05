La lluvia no pudo con LOS40 Primavera Pop en Rubí

Un año más el gran festival pop de la temporada aterriza en la localidad barcelonesa de Rubí. Y tras el imponente escenario una veintena de artistas deseando darlo todo ante una multitud con ganas de celebrar la primavera como se debe: con alegría, música y mucha fiesta.

Cerca de las siete de la tarda las enormes pantallas, los focos y los potentes altavoces del gran escenario ubicado en el parque de l’Escardívol encendían motores a ritmo de Adrià Ortega, Adrián Soler, Neus Gonzalez y Víctor de la Torre, Djs de LOS40, para caldear el ambiente. Si la meteorología no acompañaba, era lo de menos. La ilusión per ver tu artista favorito sobre el escenario era lo más importante.

Con Dani Moreno como maestro de ceremonias, y una videomensaje de nuestro querido Tony Aguilar, daba inicio a un desfile de actuaciones que avivaron los gritos de emoción de las cerca de 20.000 personas que no se quisieron perder la cita aún la amenaza de lluvia. Ana Guerra tuvo el honor de estrenar el escenario a ritmo de Ni La Hora y Bajito. La euforia fue tanta que ni los miles de vatios de los altavoces conseguían ensordecer al gentío cantando sus éxitos. Danna Paola con HRVY, los barceloneses Siderland con Chloe Phillips, Danny Ocean, Elsa Barahona, Romy Low con Sak Luke fueron enloqueciendo al público catalán venido de todas partes para vivir una noche única.

Ana Guerra sobre el escenario de LOS40 Primavera Pop 2019 en Rubí (Barcelona) / Dani Portes

Pero no los únicos, el trapero catalán Lildami junto a Suu no dejó a nadie indiferente con su look colorido primaveral especial para la ocasión. En el Escardívol no quedó nadie sin moverse a ritmo de sus últimos temas virales. Por otro lado, los valencianos Bombai no enseñaron aquello de ‘al mal tiempo buena cara’. En bañador, sobre el escenario, bajo un cielo que continuaba amenazando con un buen chaparrón, nos motivaron a todos con su optimista beach pop cantando Sólo Si Es Contigo y su último Vuela. Dani Fernández proyectó al viento su talento a ritmo de Disparos y un perfecto Te Esperaré Toda La Vida que enamoró desde el primer acorde.

Por su lado, Pol Granch arrancó los suspiros de todos sobre el escenario de LOS40 Primavera Pop. Beret nos regaló su canción disculpa Lo Siento, pero en realidad fue un momento tan perfecto que tan solo podemos felicitarle. Agoney nos puso la piel de gallina cantando Quizás, un falsete final de infarto ¿Se puede llegar más alto?

Agoney hizo vibrar al público catalán / Dani Portes

El momento menos deseado del festival, aquel que nadie quería que pasara no consiguió amargarnos el dulce Primavera Pop. Nil Moliner nos traía el sol de su El Despertar, pero el cielo quiso descargar una cortina de agua a favor de los océanos. Aún así, el joven catalán, empapado y armado con su guitarra nos dio lo mejor de su corazón y de su talento sobre el escenario. Aitana, una de las estrellas más esperadas de la noche tampoco se libró de lluvia. A ritmo de Vas A Quedarte y de Nada Sale Mal quiso mojarse por todos los que allí estaban esperándola para disfrutar de su voz.

Aitana sobre el escenario de LOS40 Primavera Pop / Dani Portes

Lola Índigo desató su Akelarre, con una actuación de infarto, voz, baile, coreografías hipnóticas y mucha energía embrujó a los asistentes tras su paso por el escenario barcelonés. La fiesta estaba en su punto cuando un jovencísimo DJ lituano que responde al nombre de Dynoro hizo magia con su actuación en el festival pop de la temporada.

Inna cerró la fiesta de la primavera a ritmo de More Than Friends, Tu Manera, su último éxito, y un medley que repasó carrera sobre el escenario catalán de LOS40 Primavera Pop.

Un año más la fiesta se convirtió en todo un éxito copando el ya popular Escardívol. Un festival que fue posible gracias a Ajuntament de Rubí y a los patrocinadores del evento: la Facultad de Educación y Trabajo social Pere Tarrés, las Carpas DRINKKING, el Chiringuito IGUANA y el SHARE FESTIVAL.