Slipknot está de luto justo después de la presentación de su nueva etapa

Slipknot llevaba sin publicar nuevo álbum desde 2014 pero ese tiempo de sequía se ha agotado. Su nuevo álbum se llama We are not your kind y ha llegado precedido por el vídeo de Unsainted, dirigido por Shawn ‘Clown’ Crahan, el miembro más antiguo de la banda y fundador de este grupo de metal alternativo en 1995.

Una de las características del grupo es que sus componentes llevan siempre unas siniestras máscaras que se han convertido en su seña de identidad y que van cambiando con cada proyecto. La semana pasada presentaron las de esta nueva etapa.

El grupo, además, tiene un nuevo integrante del que todavía no han desvelado nombre pero que ya estuvo en esa presentación de su nueva imagen. Así que, todo parecía ir a las mil maravillas con una gira inminente que está previsto que empiece unas semanas.

Pero la vida, a veces, te da reveses que no te esperas y entre tanta alegría por esta vuelta a escena, el grupo está de luto porque este fin de semana han recibido la triste noticia del fallecimiento de la hija, de 22 años, del percusionista, ‘Clown’.

No se conocen detalles de lo que ha sucedido pero ha sido él mismo el que ha confirmado la noticia a través de las redes al mismo tiempo que pedía respeto y privacidad. “Es con el corazón roto, y desde el dolor más profundo, os tengo que informar de que mi hija menor, Grabrielle, falleció ayer, sábado 19 de mayo de 2019. Tenía 22 años. Mi familia y yo rogamos que se respete nuestra privacidad. Gracias, mucho amor, clown”, escribía.

Sólo dos días antes la banda había ofrecido su primera actuación en tres años. Lo hizo en el programa de Jimmy Kimmel, uno de los que tiene mayor audiencia en Estados Unidos. Un momento que aprovecharon para anunciar que su nuevo disco saldrá a la venta el 9 de agosto.

Claro, que viendo los últimos acontecimientos, lo que no sabemos es si tendrá alguna repercusión en el futuro más cercano de la banda o si seguirán con sus planes tal y como estaban previstos.