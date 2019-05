Emilia Clarke se despide de ‘Juego de Tronos’ con unas palabras cargadas de emoción

Ha ocurrido. Juego de tronos ha llegado a su fin. Ya se ha emitido el último capítulo y ahora muchos sienten el vacío que deja una serie que ha llenado de ilusiones y expectativas a muchísima gente, que ha creado comunidad y que ha llenado horas de debate.

Y si los espectadores van a sentir la ausencia de más capítulos, los actores que han dado vida durante todas estas temporadas a los personajes más relevantes, imagínate… Una de ellas es Emilia Clarke que ha encontrado en Daenerys el papel de su vida (hasta el momento).

Por eso, ahora que ha terminado la serie, la actriz ha querido compartir un emotivo mensaje que deja claro lo importante que ha sido esta etapa de su vida.

“Encontrar las palabras para escribir este post me ha dejado abrumada por lo mucho que quiero decir, por lo pequeñas que siento mis palabras en comparación con lo que Juego de tronos y Dany han supuesto para mí”, empezaba escribiendo junto a varias imágenes junto a su equipo de rodaje.

Y es que el suyo, la madre de dragones, ha sido uno de los personajes más emblemáticos de esta serie que ha entrado a formar parte, ya, de la cultura popular. “La madre de dragones ha acaparado toda mi vida adulta. Esta mujer ha tomado todo mi corazón. He sudado en el fuego del dragón, he derramado muchas lágrima por quienes dejaron a nuestra familia antes de tiempo y me he exprimido el cerebro tratando de hacer justicia con Khaleesi”.

Debe ser duro para un actor despedirse de un personaje que le ha dado tanto. Emilia Clarke solo tiene un pesar. “Juego de tronos me ha formado como mujer, como actriz y como ser humano. Sólo desearía que mi querido padre estuviera aquí ahora para ver lo lejos que hemos volado”, escribía.

Su padre murió el pasado 2016, víctima de un cáncer. No ha podido ver en qué se ha convertido su hija pero seguro que lo presentía. Ahora, puede disfrutar de una enorme legión de fans que ya esperan para saber cuál va a ser su próximo paso.

“Queridos fans de la magia, os debo un agradecimiento por mantener la mirada fija en lo que hemos hecho y lo que yo he hecho con un personaje que ya estaba en el corazón de muchos antes de que me pusiese la peluca rubio platino. Sin ti no hay un nosotros. Y ahora nuestra guardia ha terminado”, cerraba su pequeño discurso llena de emoción.

Porque ha sido una etapa que le ha dado mucho, incluidos sustos, porque la actriz ha reconocido que durante este tiempo sufrió dos aneurismas que provocaran que tuviera que tomar morfina para poder hacer entrevistas y que llegaba, incluso, a olvidar su nombre. Pese a todo, mereció la pena.