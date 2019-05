‘Juego de tronos’ 8x06: el final más machista que podíamos esperar

Acabo de ver el final de 'Juego de tronos' y con el titular que he escogido para la crítica sé que muchos me echarán a los dragones, pero no sabéis las ganas que tengo de montarme encima de ellos. De hecho, lo único que le pedía a este último capítulo era que no mataran a Drogon y (sí, queridos AQUÍ EMPIEZAN LOS SPOILERS) ese ha sido el único placer que he saboreado de este desenlace que me chirría por todos los poros.

Quiero aclarar que cuando hablo de "machismo" hago referencia (y cito a la RAE) a la "actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres". Y es que esta entrega está llenita, llenita de eso. Vamos que los guionistas se bebieron unos buenos litros de testosterona antes, durante y después de escribirla.

Por lo que aquí llega mi momento de quemar Desembarco del Rey:

Parecía imposible pero Tyrion era odiable

Todo empieza con un pobrecito Tyrion paseando por las cenizas de su ciudad natal y llevándose las manos a la cabeza por lo que ha hecho la "loca" de Daenerys. Porque claro, él la ha seguido hasta el final después de ver cómo arrasaba con otros pueblos que no se arrodillaban ante ella. Le ha seguido después de ver lo que hace con los que le traicionan. Le ha seguido después de ver cómo su hermana Cersei no solo no se sublevó sino que la desafió cortándole la cabeza a su mejor amiga y matándo a uno de sus hijos. ¿Y él esperaba que en cuanto sonaran las campanas todo quedara en el olvido? Pues era casi tan inocente como yo al ver esta serie y esperar un final feminista...

Total que después de caminar un poco se encuentra con sus hermanos abrazados y muertos. Se le cae una lagrimilla y siente rabia por Daenerys, la reina a la que quiso seguir él libremente y a la que vio arrasar... etc, etc. Pero como las cosas no han salido como él le había sugerido pues se coge un berrinche y se despide él solo. Pero esto no va a así, porque ella le avisó cómo era su finiquito si le traicionaban. Así que lo encierra.

Al cuartelillo llega Jon Nieve, otro que había decidido seguir a Daenerys hasta donde hiciera falta (lo que quería decir: "Mientras hagas lo que a mí me gusta") para ver a Tyrion y protagonizar la escena más asquerosamente machista del capítulo:

Me explico: ¿os suenan de algo las reuniones de hombres en las que juzgaban a las mujeres y las acababan quemando porque las tildaban de brujas? Pues también existían en 'Juego de tronos'. Los dos hombres más nobles y más buenos de la serie se juntan para hacer balance de lo ocurrido y al sentir cierta amenaza por ella (uno está preso y otro podría morir por ser el legítimo heredero aunque ella nunca le ha mostrado eso) deciden matarla para estar más tranquilitos en sus vidas.

No solo eso, encima en la escena ambos confiesan su amor por ella: solo que uno no ha tenido éxito (vamos, que hay ingredientes de despecho) y el otro no está muy tranquilo con una mujer al mando (lo veremos tranquilo más adelante con un hombre como Rey). Vuelvo con ejemplo: ¿os suena eso de ir detrás de una tía maravillosa hasta que la tía te da calabazas y entonces se convierte en una guarra? Pues también ha llegado a 'Juego de tronos'.

En fin, que con todo eso no hay más que hablar y Jon se va a matar a Daenerys.

La leyenda se cumple de la forma menos épica

Mientras Daenerys está disfrutando de lo que había conseguido, por lo que había luchado toda su vida, y llevaba avisando a todos en cada temporada hasta que ahora a ellos no les han gustado las formas, llega Jon y hace (su) justicia: le clava un puñal mientras le besa.

¿Es culpa de Daenerys porque mientras no se dejaba llevar por el romanticismo todo le había ido bien?, ¿es culpa mía por creer que los giuonistas iban a cambiar? ¡No, no sigamos culpándonos que con eso también juegan! Es culpa de Jon porque le ha TRAICIONADO de la peor de las maneras. Punto.

Ahora, que también lo decía la profecía de Azor Ahai desde el pincipio. Eso es así. Que el legítimo heredero mataría a su bla,bla,bla... sí, si lo malo no ha sido que la mate (muchos ya nos lo esperábamos) lo malo ha sido todo el machismo anterior que nos hemos tragado y que encima ni ha servido para que él suba al trono. ¡¿Para eso te resucitaron?!

Adiós a tres reinas para saludar al nuevo Rey

Al final se juntan todos los representantes de las casas más importantes y deciden quién se queda en el trono. Lo decide Tyrion claro, que está muy crecidito después de matar a la "guarra" que pasó de él. ¿Y a quién escoge? Pues si Sansa era la que más preparada estaba para reinar, porque así le habían criado desde pequeña, y ya tenía experiencia en los tejes y manejes reales, mejor escoger a Bran, ¿no? Porque no olvidemos que Sansa también dio calabazas a Tyrion y no va a dejar que otra "guarra" más le haga sentir inferior.

¿Que tampoco le tocaría a Bran por orden de sucesión? Pues se saca de la manga las últimas palabras de Daenerys y ya está: "Esa es la rueda que nuestra Reina quería romper", dice el enano ¡Ah! ¿Pero que encima tú estabas dentro de su mente? Si es que un poquito de mansplaining nunca está de más.

Y si Sansa está en contra da igual porque el resto que vota son hombres y prefieren ser gobernados por ellos mismos. Encima el bueno de Bran, lejos de dejar a su hermana lo que le toca va y suelta que había ido hasta allí para reinar ... ¿alguien lo había notado?

Pues todo atado. Ellos se lo guisan y ellos se lo comen: han matado a las dos reinas que les molestaban, tienen nuevo Rey y a Sansa le dan el reino libre que a nadie le interesa, vamos como si te dan la Antártida para gobernar. Pero ella se queda tranquilita que nunca ha sido muy de rechistar.

Todo acaba con Jon volviendo al Muro (que si lo sabe Daenerys no pierde ni a un dragón luchando por su causa) y Tyrion sentado en la mesa junto a sus amiguis haciendo, cómo no, chistes de burdeles...

Espero, Arya, que tu futuro esté en manos de otros guionistas para que no te traicionen como nos han hecho a nosotras.

¡Dracarys!