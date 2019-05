Maika Monroe nos cuenta los secretos de ‘La Viuda’ y el buen rollo que tiene con Chloë Grace Moretz

¿Te imaginas que encuentras un bolso de una mujer, se lo devuelves y empiezas a tener una bonita amistad con ella? Esto podría ser el inicio de la historia de una comedia indie, donde dos personas se encuentran y entablan una bonita relación. Pero la cosa da un giro de 180 grados cuando la legítima propietaria del bolso empieza a comportarse de manera extraña.

La Viuda, el nuevo thriller psicológico protagonizado por Chloë Grace Moretz, Isabele Huppert y Maika Monroe llega a los cines este 24 de mayo. Dirigida por Neil Jordan (el mismo de Entrevista con el vampiro), da la vuelta a una historia corriente para convertirla en terrorífica.

SINOPSIS OFICIAL Frances (Chloë Grace Moretz) es una dulce e ingenua joven que, tras la

muerte de su madre, se acaba de mudar a Manhattan. Cuando encuentra

un bolso extraviado en el metro decide entregárselo a su legítima dueña,

Greta (Isabelle Huppert), una pianista viuda con una desesperada

necesidad de compañía. Rápidamente se convierten en amigas, pero su

amistad cambia cuando se descubren las siniestras intenciones de Greta.

A Chloë Moretz y a Isabelle Huppert las ubicamos en el mapa. La primera lleva desde bien pequeña apareciendo en películas como La Invención de Hugo a Kick-Ass; la segunda tiene una gran carrera con cintas como 8 Mujeres o Elle. Pero, ¿quién es Maika Monroe, la otra actriz protagonsita?

Con tan solo 25 años, Maika tiene una prometedora carrera por delante. Lleva varios años delante de las cámaras, pero quizá ha pasado desapercibida para tu vista. De hecho, el año pasado protagonizó la película de Netflix TAU y Hot Summer Nights junto a Timothée Chalamet.

Yo no la perdería de vista. Además, dentro de poco la veremos en The Education Of Frederick Fitzel. Vamos, que no le falta trabajo.

No se trata de la primera vez que Maika y Chloë trabajan juntas. Las jóvenes actrices arrastran una bonita amistad desde que coincidieron en La Quinta Ola. Ahora, tal y como ha asegurado Maika, se lo han pasado de maravilla rodando la cinta.

Para conocer mejor su última película, Maika nos ha desvelado los secretos de su personaje y la relación que mantiene con los otros dos.