Megan Montaner, sobre ‘Monteperdido’: “Ojalá la renovaran tipo Broadchurch”

Esta noche 'La Caza: Monteperdido' cierra su primera temporada en TVE siendo la serie más exitosa de la cadena en los últimos años.

El thriller ha enganchado a varios millones de espectadores en un momento en el que las plataformas arrasan y los horarios de prime time no ayudan a seguirlas.

De todo ello hablamos con Megan Montaner, protagonista de esta historia tan cautivadora como sorprendente producida por DLO Producciones:



Tu personaje ha sido el eje central de la historia, ¿cómo viviste la evolución de Sara Campos en la historia?

Desde el primero momento que leí el guion era súper apetitoso. Mientras lo íbamos leyendo siempre teníamos la duda de si pillaríamos al sospechoso o no. Aunque ya me había leído la novela y sabía quién era pero lo vivimos increíblemente porque mantuvimos hasta casi el último momento la duda.

También ha sido genial el momento de la muerte de Ana que pocos esperaban y ha sido todo una paranoia (risas).

¿Qué vamos a ver en este último capítulo?

Sara seguirá interrogando a Rafael para conocer el paradero de Lucía, si es que nos lo dice y si ella sigue allí, con qué condiciones, para dar con ella.

¿La trama amorosa de Sara tendrá un final feliz?

El personaje de Sara está tan pasado de rosca: ya no toma la medicación, está obsesionada con resolver el caso y en lo que menos piensa ahora mismo es en una historia amorosa. Obviamente se ha dado cuenta que él siempre es un apoyo y será clave para ella.

La serie está siendo un rotundo éxito en TVE, ¿cómo lo estás sintiendo?

Estamos emocionadísimos con ver las audiencias que estamos cosechando y que desde 2017 no se hacían. Todos los lunes y pese a la hora que se emite estamos teniendo una audiencia muy fiel y eso es algo extraño con la de plataformas que existen ahora.

Ver al día siguiente los mensajes positivos que recibimos nos lleva de orgullo. Ha sido un trabajo súper especial para todos. Y nos alegra que el trabajo que hay detrás se vea y guste.

También has trabajado para plataformas, pero ¿hacer series para la TV tradicional aún tiene su encanto?

Efectivamente, cuando trabajas para una plataforma es maravilloso pero no tienes la noción real de cuántos espectadores están siguiéndola semana tras semana. Eso es bonito siempre y satisfactorio.

Cuando nosotros empezamos la emisión el share es muy bajito y poder remontar hasta el punto que tenemos, es una curva que gusta ver.

Con estos datos, si renovaran la serie ¿te gustaría seguir en ella?

Imagino que estudiarán la posibilidad de hacer otros casos tipo 'Broadchurch' y desde luego que estaría dispuesta a seguir. Estoy enamorada de este proyecto y de este personaje. Lo único que me daría un poco de pena es no saber dónde lo voy a hacer y no saber si será en Huesca (risas) porque ese paisaje era un personaje más en la serie.