Rihanna confirma que su próximo álbum será reggae

Los fans de Rihanna llevan meses mordiéndose las uñas. La artista anunció que, ¡por fin!, su noveno álbum de estudio estaba al caer. Y es que Riri lleva desde 2016 sin lanzar nada y el fandom empezaba a ponerse nervioso.

Pues bien, ahora la diva de Barbados ha confirmado que está trabajando duro en su nuevo disco de reggae. ¡Sí, de reggae! Como leéis. Ha sido en una entrevista para la revista T, la semanal de Times, donde ha dado esta noticia.

De hecho, como lleva tanto tiempo llamando a este disco R9, está pensando seriamente en ponerle este nombre al proyecto. Y es sus fans llevan tres años haciendo hipótesis del disco con este nombre. “Hasta ahora solo ha sido R9 gracias a mi fandom. Estoy por ponerle ese nombre, probablemente porque me he referido así a él todo el rato”, ha declarado la artista.

Además, ha aprovechado para aclarar que muchas de las colaboraciones que se han rumoreado no estarán dentro del disco. Ha dejado claro que, de momento, no va a haber nada con Lady Gaga: “Que ella me haya seguido en Instagram no significa nada. No está en el plan ahora mismo, pero no me importaría”.

Otra cosa que ha dejado bien clara es que tampoco va a haber nueva colaboración con Drake en este disco: “A corto plazo no va a suceder. En este álbum seguro que no”.

Además, Rihanna ha declarado que no tiene pensado en lanzar un disco con sus grandes hits, al menos de momento: “No sé cuál es mi disco favorito. Estoy segura de que si reúno todas mis canciones preferidas, sería un álbum genial. Tal vez debería hacerlo un día”.

¿Apellido español? Getty En la misma entrevista, el periodista Jeremy O. Harris, le explica la procedencia de su apellido Fenty. La propia Rihanna se queda sorprendida al descubrir que viene de España y Portugal: “Deriva de la palabra “Infante”, un título para los hijos de la realeza”. La de Barbados, en tono de humor, le contesta: “¡Fuera de aquí!”. Vamos, que es muy probable que Rihanna tenga algún antecedente de la Península Ibérica.

Tenemos muchas ganas de escuchar lo nuevo de Rihanna. Aunque sea solo un single para ir abriendo boca. Lo que tenemos claro es que cada vez R9 está más cerca. ¿Nos gustará este nuevo estilo de la artista?