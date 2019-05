Ana Guerra, Beret, Ana Mena... los artistas de LOS40 Primavera Pop intercambian sus canciones en un chiringuito

Este fin de semana el Pop se ha adueñado de la primavera. De viernes a domingo, Madrid, Barcelona y Málaga, han acogido algunos de los mejores artistas nacionales e internacionales del momento. Tres conciertazos que han hecho a bailar a miles de personas al ritmo de los temas del momento.

Este domingo, el Auditorio Municipal Cortijo de Torres de Málaga era la última parada de LOS40 Primavera Pop, acogiendo a Ana Guerra, Beret, Bombai, Dani Fernandez, Nerea Rodríguez, Alfred García y muchos más cantantes. Tras tres días de música, cuando acabó el show, los artistas decidieron tomarse un respiro y descansar en el chiringuito que se encontraba en frente del hotel. ¿Y cómo se relajan los cantantes? Pues cantando, riéndose y disfrutando de la brisa mediterránea. Y parece que se lo pasaron de lujo, tal y como hemos podido ver en algunos vídeos que han compartido en sus redes.

Pero lo mejor de todo fueron las versiones musicales que se marcaron. Los chicos y chicas versionaron sus canciones. Acompañados de una guitarra acústica, como cualquier otro grupo de colegas, empezaron a entonar temas.

Ver esta publicación en Instagram 10.000 GRACIAS MÁLAGA. Una publicación compartida de Beret (@beret1996) el 20 May, 2019 a las 4:47 PDT

Dani Fernández interpretó Perdido en Madrid mientras que sus compañeros le hacían los coros; Alfred García se animó con Que nos sigan las luces; Pol Granch dejó a todos boquiabiertos con la versión de Je l’aime a Mourir; y Ana Mena interpretó a capela su tema Ya es Hora mientras Ramón de Bombai tocaba la guitarra. De hecho, crearon una nueva versión del tema en el que cambiaron el estribillo de “Y ya es hora” por el nombre de una marca de supermercados.

Danny Ocean también se unió a aquella improvisada afterparty, entonando Me Rehusó. Beret, por su parte, cantó su nuevo tema Me llama. No lo hizo solo, Ana Mena, se unió a él. ¿El resultado? Una preciosa versión que nos encantaría ver grabada en algún momento.

Por supuesto, como toda buena sesión de guitarra improvisada, hubo momento para cantar grandes clásicos de los 2000’s del pop español: Pereza y El Canto del Loco también estuvieron presentes en las voces de todos ellos.

Además, cuando los chicos de Bombai cantaron Solo Si Es Contigo, tal y como nos cuenta nuestro compañeros Óscar Martínez (que estuvo presente). “pasó algo mágico”. Beret empezó a improvisar sobre la base del tema ante las miradas de sus compañeros.

El mar de fondo, la arena de la playa y más de una decena de artistas cantando relajados sin ningún tipo de presión. ¿Puede haber mejor afterparty que esta?