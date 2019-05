Cayetana Guillén Cuervo: “Esto de ser icono bollo…hay que mantener el mito”

“Soy icono gay… He nacido icono… Tengo que mantener el mito”. Con esta premisa se presentó Cayetana Guillén Cuervo en YU para presentar su nuevo programa: Cena con mamá, de TVE.

Pero volviendo a su presentación, “me gusta el mundo gay y lejos de ser un sufrimiento para mí es una alegría”. Con esa desenvoltura habló de temas sexuales. “Todos somos bisexuales, que es un planazo. La gente más joven son todos bisexuales. ¿Para qué te vas a quitar posibilidades para disfrutar del sexo? Tú ábrete que ya sabré yo dónde meterme”, añadió.

Aunque hablando de estos temas, ella lo tiene claro, es fundamental “que te guste el ser humano que tienes delante”.

Y es que Cayetana, además de icono, es una mujer a la que le gusta vivir y descubrir cosas. “Yo soy sobre todo una disfrutona, barra, icono”, aseguró. Y eso le permite seguir sorprendiéndose con las cosas. “Bebo cerveza pero acabo de la cerveza como Up, y de repente he dicho…un mosto, un vermú, y… sube… que no es agua. Lo he descubierto tarde, pero a tiempo”.

Claro que no olvidemos que si Cayetana destaca por algo es por su implicación con la cultura, más allá de bisexualidades y cervezas. De hecho, ha recibido el Premio de la Cultura de la Comunidad de Madrid en modalidad de cine. “Fíjate que el jurado dijo que el premio me lo daban porque había ayudado a mejorar el nivel cultural de mi comunidad. Eso es muy bonito”, admitió.

Uno de sus últimos proyectos es Cena con mamá, los viernes en TVE. “A la patata directo”, aseguró, “todo el mundo delante de su madre se desarma, da igual quien hayas llegado a ser. Todas son historias de superación, todos son gente muy importante y un referente en sus disciplinas artísticas, pero que la madre ha sido fundamental. Sin ellas no hubieran llegado a ningún lado y siempre han estado a la sombra. A veces decimos pocas cosas a las madres y, de repente, se ven allí y se abren en canal y han salido unos programas super chulos”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cayetana Guillén-Cuervo (@cayetanagc) el 17 May, 2019 a las 10:35 PDT

En el programa se cocinan menús de la infancia de los personajes protagonistas. “Sorprenden a la madre haciendo el plato que ella les hacía cuando eran pequeños”, explicó Cayetana.

De todos sus proyectos (que no son pocos) o de su afición por coleccionar pelucas, estuvo hablando en YU. Solo tienes que darle al play para pasar un buen rato.