María Jiménez está en la UCI y las próximas horas son decisivas

María Jiménez es uno de esos personajes relevantes que forman parte de la historia socio cultural de nuestro país. Una de esas mujeres con carácter que ha triunfado en la música y que ha supuesto un ejemplo para muchas mujeres que han sufrido maltrato. A lo largo de los años ha demostrado que es un luchadora y que sabe reinventarse. La lista de la compra, junto a La cabra mecánica, fue uno de sus últimos grandes éxitos. Tampoco nos olvidamos de Camas vacías con Joaquín Sabina.

Ahora mismo se encuentra en la UCI del Hospital San Rafael de Cádiz. Allí fue operada de urgencia hace 18 años por un problema de obstrucción intestinal. La recuperación iba bien y había logrado salir de cuidados intensivos para pasar a planta pero, entonces, surgieron complicaciones de carácter infeccioso derivas de sus problemas circulatorios crónicos y metabólicos.

De ahí que la cantante haya vuelto a la UCI donde se encuentra “Bajo intubación orotraqueal y conectada a ventilación mecánica”, como rezaba el parte médico. Esto ocurría el pasado sábado y ante la alerta creada por su estado de salud, su hijo Alejandro, fruto de su tortuoso matrimonio con Pepe Sancho, contestó a una llamada de Jorge Javier Vázquez en Sálvame Deluxe para explicar la situación.

“Quería que tuvieses la información correcta para que no haya malinterpretados”, decía, “estamos un poquito preocupados porque sigue en estado de gravedad. Mi madre estaba muy fastidiada. Es un proceso muy complicado pero es probable que en 72 horas sepamos algo”.

El tiempo pasa y aunque el último parte médico anuncia que está “estable dentro de la gravedad”, la preocupación no ha desaparecido. “Estamos preocupados porque sigue en estado de gravedad”, declaraba su hijo de nuevo por televisión, “está siendo un proceso de muchos altibajos, pero confiamos en saber algo más en las próximas horas. Yo os iré informando”. Él se muestra positivo, “la rubia sale de esta”, sentenciaba.

Poco antes de este empeoramiento, Telecinco emitía un programa con ella de protagonista en el programa de Bertín Osborne. Allí, explicaba lo complicada que había sido su vida y los sufrimientos que había padecido durante su matrimonio.

“No tengo filtros ninguno, digo lo que pienso y hago lo que siento, y al que no le guste que mire para otro lado. Me da igual, me he levantado muchas veces como el Ave Fénix. No he tenido problemas, he tenido soluciones, porque en la vida todo tiene solución, menos la muerte”, decía en el programa.

Ahora, lejos de pensar en trágicos desenlaces, las esperanzas están depositadas en una mejoría en las próximas horas. Su hijo ya ha asegurado que seguirá informando de la evolución de su madre a la que enviamos todas nuestras buenas energías.