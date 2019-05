Parece que David Bustamante le ha cogido el gusto a transformarse en mujer

Las redes sociales tienen un lado muy divertido y es cuando entran en juego los filtros que nos permiten disfrazarnos de manera virtual y vernos con un aspecto que poco tiene que ver con nosotros.

Snapchat ha incorporado una nueva colección de filtros y David Bustamante se ha obsesionado con uno de ellos, el que le transforma en una mujer. Se ha grabado varios vídeos que no ha dudado en compartir. “Menudo pivon…”, escribía junto a uno de ellos.

“Qué arte, por Dios”, comentaba Pitingo. Aunque el comentario más habitual hacía referencia a su parecido con su ex, Paula Echevarría. “Mejor no digo a quién te pareces”, escribía una usuaria. Otros no fueron tan discretos y eso nos ha permitido leer cosas como “Me meo con el Hola. Pero sin ofender, te pareces a Pau, yo creo que es por los dientes”, “Dios, creí que eras Paula…jajajaja” o “qué miedo, me recordaste a…”.

Claro que había quién no se lo tomaba demasiado bien: “Parece que estás burlando a tu ex. Creo que sigues enamorado de ella y no puede quitárselo en tu cabeza”, añadía un usuario.

Muchos se lo tomaban con humor y se lanzaban a piropear su versión femenina: “Hasta de mujer eres un bellezón, jajaja”, “estás buenísima” o “jajaja qué guapa”, eran algunos de los comentarios de los que han sabido entender la broma.

Parece que Bustamante le ha cogido el gusto y ha grabado más vídeos. “Y pasó lo que tenía que pasar…”, escribía junto a un segundo vídeo en el que podemos escuchar de fondo a su chica, Yana Olina, que no acaba de encajar todo esto. “Jolín, mi amor, me estoy empezando a preocupar”, se la oye decir de fondo.

Más filtros

El de mujer no es el único filtro que triunfa. El de bebé también está teniendo muy buena acogida. Alejandro Sanz es uno de los que lo ha utilizado en las últimas horas aunque haya escrito: “No es un filtro. Me siento como un niño pequeño con gira nueva”.

“Yo quiero esa crema”, escribía Paco León. A lo que el cantante contestaba: “Jajajaja, tú no necesitas na”. Un amigo en común con Bustamante, Poty, también tenía algo que decir: “Pero si es que no pasan los años por ti!! Qué maravilla!!”.

Beatriz Luengo, Llane, Lydia Bosch, Nia Rosas, Olga Tañón o Adriana Abenia eran algunos de los que se animaban a añadir algún comentario sobre lo bien que se ve Alejandro Sanz volviendo a su infancia.