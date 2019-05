El tiempo no perdona, ni siquiera a las súperestrellas de la música. Y sino que se lo digan a BTS, que son completamente conscientes de que ellos tampoco se librarán de las arrugas en unos años.

Todo ocurrió el pasado 17 de mayo, cuando Jungkook, uno de los integrantes del grupo de K-Pop, compartió un montaje de las caras de sus integrantes utilizando el efecto de Snapchat que añade varios años a tus facciones.

"Estoy prediciendo que esto pasará dentro de 15 años. Casi me muero de risa mientras lo editaba", añadía el joven artista a la imagen.

Esto llegó a ojos de sus seguidores, quienes no tardaron en inundar las redes sociales de mensajes de todo tipo. "No puedo ni reconocerlos. ¿Qué has hecho, Jungkook? ¿Con qué me he encontrado nada más despertar? ¿Es esto real?", "Bro, me acabo de despertar. ¿Qué es esto?" y "No puedo parar de reirme" son algunos de ellos.

La banda de K-Pop se ha convertido en una de las más exitosas de toda la historia. Sus canciones han conseguido batir algunos de los récords más importantes de la industria, que han posicionado a BTS entre los artistas más solicitados.

Ahora recorren el mundo con su gira Love Yourself: Speak Yourself, con la que ya han colgado el cartel de entradas agotadas en el 99% de sus conciertos.

Con alguna que otra arruga pero con la misma potencia para seguir conquistando nuevos territorios. Así se verán BTS en 15 años. Y tú, ¿cómo te los imaginas?