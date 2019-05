Conoce a NU'EST a través de sus canciones

El K-Pop es un estilo musical que no pasa desapercibido en las listas de éxitos internacionales. Algunos de sus artistas han traspasado fronteras y se han convertido en los referentes de decenas de voces reconocidas.

Y es que aunque BTS y BlackPink sean los nombres que quizás suenen más familiares para los que no están muy puestos en el tema, poco a poco comienzan a registrarse nuevos rostros en las mentes de los melómanos. NU'EST es uno de ellos.

Dicen que la música es el reflejo del alma, ¿no es así? Y nosotros no podemos estar más de acuerdo. Es por ello por lo que hemos creado esta playlist con algunos de los mayores hits de esta banda, que nos abren sus corazones para compartir sus sentimientos.

Nace un nuevo éxito

En 2012, Pledis Entertainment dio a luz a NU'EST bajo el acrónimo de New Establish Style Tempo y el nombre de Pledis Boys. Pero lo cierto es que su comienzo no fue un comienzo cualquiera. Aron, JR, Baekho, Ren y Minhyun empezaron trabajando como los bailarines de apoyo de la canción Wonder Boy de After School Blue, sus compañeras de agencia. Además, las chicas los invitaron a participar en su villancico Love Letter, así como también a aparecer en su videoclip.

Aunque no fueron los únicos proyectos en los que trabajaron previamente a su debut. Sus integrantes, por separado, continuaron participando en los temas de otros artistas que pertenecían a su misma compañía.

Finalmente, el 15 de marzo de 2012, los chicos realizaron su presentación oficial al mundo con el lanzamiento del sencillo Face, así como también su videoclip.

Sus integrantes

Como ya adelantábamos en líneas anteriores, este grupo está formado por cuatro chicos jóvenes de Corea y uno de Estados Unidos, aunque también de procedencia surcoreana.

MIEMBROS DE NU'EST Aron (Los Ángeles, 25 años) - vocalista, rapero, bailarín.

JR (Corea del Sur, 23 años) - líder, rapero, bailarín, vocalista.

Baekho (Corea del Sur, 23 años) - vocalista, bailarín.

Minhyun (Corea del Sur, 23 años) - vocalista, bailarín, rapero.

Ren (Corea del Sur, 23 años) - vocalista, bailarín.

Un "sí, pero no"

Pero los seguidores de este grupo también recuerdan el nombre de Jason, un cantante y bailarín chino que formó parte del grupo en 2013 tras la alianza de Pledis Entertainment con la agencia china Yuehua Entertainment.

Esta modificación se llevó a cabo con el objetivo de ampliar su público en China. Nacía así NU'EST M, una de las agrupaciones que ha dado a luz el grupo a lo largo de su trayectoria.

Sin embargo, esta alianza llegó a su fin en 2014 cuando ambas agencias finalizaron su contrato. De este modo, NU'EST M cambió su nombre a NU'EST China para continuar con su promoción en dicho país.

Subgrupos

Ya lo hemos mencionado en líneas anteriores. NU'EST M o NU'EST China no han sido los dos únicos subgrupos que han formado parte de la vida del grupo.

Cuando Minhyun ganó en 2017 un concurso televisivo para pertenecer temporalmente al grupo de Wanna One, el resto de los cuatro miembros formaron la sub-unidad de NU'EST W, cuya letra significa Wait (esperar).

Pero el contrato de Minhyun con Wanna One finalizó en diciembre de 2018, por lo que sus seguidores ya calentaban motores para el regreso del grupo al completo.

Y así ha sido. El pasado 15 de abril, los chicos de NU'EST anunciaron su regreso con el sexto mini álbum Happily Ever After, que vio la luz el pasado 29 de abril con temas como BET BET.

Conoce a NU'EST a través de sus canciones

Éxitos

Y es que los proyectos de NU'EST no han pasado desapercibidos en las listas de éxitos. Tanto es así que han protagonizado algunos de los galardones más emblemáticos de la música en Corea. De las once nominaciones que han recibido a lo largo de su trayectoria, se han hecho con un total de 5 premios. Algunos de ellos son Global Artist Top 10, Best Potential Group y Artist Of The Year.

Además, este último proyecto, Happily Ever After, ha conseguido posicionarse en las primeras posiciones de las listas de éxitos surcoreana. Sin ir más lejos, han conseguido ocupar el número 1 del Gaon Chart por segunda semana consecutiva.

Y tú, ¿aún no los has escuchado? ¡Dale al play!