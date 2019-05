“Lola Índigo se ha comido a Mimi Doblas, y eso me encanta”

"Lola no baila sola" y ahora tampoco baila solo Ya no quiero ná. La mejor bruja del Akelarre ha sacado disco, un sueño de 10 canciones que corrobora que el hechizo de Lola Índigo es poderoso y duradero. Pero para entender su presente hay que conocer parte de su pasado, y en LOS40 hacemos un viaje astral hasta el día que lo cambió todo.

¿Fuiste a 'Operación triunfo' con la idea de convertirte en una estrella?

Cuando te presentas a OT no piensas que te van a coger. Tampoco que te van a echar la primera. ¿Quién es tan pesimista? Yo, en mi caso, no esperaba nada. No esperaba el éxito. Al final, presentarte a un talent es la incertidumbre más grande.

¿Por qué decidiste presentarte a 'Operación triunfo'?

Había estado cantando en China y volví a España para empezar de cero. Para mí era mucho más fácil trabajar como bailarina en España que cantar. Las oportunidades que te surgen aquí, cuando no tienes la posibilidad de producir un disco o de tocar un instrumento, es la orquesta. Y a mí me salía mejor hacer mis curros de bailarina. Entonces empecé de cero y me cogieron para cantar en un cabaret el verano del casting de OT. Después vi el casting y dije: 'estoy lista'.

Me gusta el rock y en el futuro igual encuentro una manera de incluirlo a mi música

¿Sentiste en algún momento que no ibas a hacer carrera por ser la primera expulsada?

Pensé que iba a volver a China para cantar allí. La idea era esa o coger mis ahorros para grabar un single. De hecho eso fue lo que empecé a hacer cuando salí del programa.

¿Qué pasó exactamente cuando saliste de 'Operación triunfo'?

Hubo mucha incertidumbre. Nosotros fuimos unos conejillos de indias. Sin embargo los de este año se han puesto a trabajar con productores nada más salir de la Academia. Nosotros no supimos nada hasta que prácticamente acabó el programa. Yo vivo de esto. No me iba a poner a trabajar de otra cosa mientras tanto, pero tenía que pagar las facturas. No tenía de qué vivir. Entonces cogí a unos colegas y me ayudaron a hacer bolos cantando covers y con ese dinero iba tirando. Después se acabó la incertidumbre y nos dijeron que había gira de OT 2017. Pero hasta ese momento era ir con el cuello apretado. La gente se cree que Operación triunfo te resuelve la vida y para nada.

Videoclip oficial de 'Ya no quiero ná', primer single de Lola Índigo

En ese periodo de tiempo, ¿cómo y cuándo nace Lola Índigo?

Es un proyecto que siempre he tenido en la cabeza. Cuando veía los vídeos de Ciara o Missy Elliot pensaba: 'yo también quiero ir acompañada de bailarinas'. Entonces una persona me preguntó: '¿qué quieres hacer?'. Yo no solo respondí, sino que llevé un dossier impreso con la imagen que quería darle a Lola Índigo y con la canción Ya no quiero ná. Un día me escapé a la casa de Bruno Valverde, a la granja de Segovia, y salió esta canción que ha resultado ser la alegría de mi vida.

¿Tienes un sentimiento de deuda hacia 'Ya no quiero ná'?

Absolutamente. Lo mejor que me ha pasado en la vida es Ya no quiero ná. Es una canción que me salió de una manera sobrenatural y ese 'pam,pam, pam; pam, pam, pam' fue magia. Un tema lo puedes retocar, pero ese 'pam, pam, pam' nos visitó de manera celestial.

Tras 'Ya no quiero ná' llegó 'Mujer bruja', 'Fuerte', 'El humo', 'Maldición'…y ahora por fin se ha publicado 'Akelarre', tu primer álbum de estudio. ¿Cómo definirías este disco?

Es fiesta. Todas las canciones están pensadas para que las puedan poner en una discoteca. Hemos intentado hacer un disco muy uptempo, pero dándole bits diferentes a cada canción: Mujer bruja es más rompe pistas. Maldición es más misteriosa. Fuerte suena a puro baile. El humo es más sexy. Inocente es más raza, igual que No se toca. Estas dos últimas son más de mi tierra. Amor veneno es más romántica. Y Game Over es mi favorita, porque es la más rara y divertida, la más diferente.

Así es la 'Maldición' de Lola Índigo

¿Has hecho el disco que querías?

Sí. De hecho tenía trece canciones y se han quedado en diez por dos motivos. Primero porque tengo toc y necesitaba un número muy redondo. Segundo porque cogimos estas diez y las perfeccionamos al límite.

¿Qué va a pasar con esos otros tres temas de 'Akelarre'?

Están en un bolsillo y los sacaré pronto porque tienen mucho potencial.

¿Por qué crees que la marca Lola Índigo está teniendo tanto éxito?

El éxito es algo muy relativo. No creo mucho en él. Pero si la marca Lola Índigo ha tenido un impacto en este momento es porque la gente necesitaba algo fresco. Son canciones de marca España que rompen en la discoteca después de muchos años escuchando música latina que no nos pertenecía.

¿Por qué en España no había triunfado antes una artista como tú?

Tampoco ha habido una artista que fuera bailarina antes que cantante. Esa es la clave. Abrazo lo que soy. Y lo que soy es bailarina y cantante. La pregunta que yo me hice cuando salí de Operación triunfo fue: '¿qué es lo que me hace diferente de todos?'. Llevo toda mi vida dedicada a la danza y tenía que bailar. También iba a hacer música, porque llevó escribiendo canciones desde siempre. Y di con la clave: hacer canciones que diviertan a la gente. Ese era mi objetivo, al menos al principio. Tampoco es cuestión de hacer mover el culo todo el rato. Pero este disco es baile, es la fiesta de las brujas.

La gente se cree que 'Operación triunfo' te resuelve la vida y para nada

Y como buena mujer bruja, ¿cómo visualizas el futuro de Lola Índigo?

Creo que voy a cambiar y a experimentar con otros sonidos. Game Over me ha abierto la mente y quiero hacer otras canciones mestizas. También me gusta el rock, es lo que he mamado en mi casa desde siempre e igual encuentro una manera de incluirlo. Voy a ir probando muchas cosas. Lo que tengo claro es que voy a colaborar con muchos artistas, porque lo que me parece más divertido de haber entrado en esto es conocer a gente tan talentosa.

El éxito implica fama. En tu caso, ¿cómo se gestiona ese tirón mediático?

Depende de cómo me pille. Hay días que me levantó de buen humor y todo me resbala. Hay otros días que me estresa que la gente comente cada cosa que digo. A veces digo gilipolleces de cosas que pienso o que me divierten y, como soy natural, las digo. Tampoco quiero engañar a la gente. Soy así. Si algo me parece bien lo digo y si no me lo parece también lo digo.

Ahora mismo qué eres más, ¿Mimi Doblas o Lola Índigo?

Lola Índigo me ha comido, y eso me encanta.

¿No echas de menos a Mimi?

Echo de menos a la Mimi del pueblo. Me encantaría tener de vez en cuando un poco de tranquilidad. Sigo siendo la misma, pero la vida ha cambiado mucho.