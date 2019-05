El día ha llegado: Un festival en Edimburgo prohíbe los teléfonos móviles

Parecía imposible, pero un festival escocés lo ha conseguido. Sus asistentes han dejado sus teléfonos móviles antes de entrar al recinto "para disfrutar del momento".

Así lo ha informado el diario Metro. Se trata del FLY Open Air Festival, que tuvo lugar los pasados 18 y 19 de mayo en Edimburgo, cuyos organizadores acondicionaron una zona repleta de taquillas en las que los asistentes podían dejar sus móviles bajo candado.

"No irías al cine a ver la película a través de tu móvil, así que no veo ninguna diferencia. La música dance está creciendo en la cultura joven, y esta gente está viciándose cada vez más a sus teléfonos móviles", explica el director del festival, Tom Ketley, al diario británico.

"Quiero que la gente disfrute del momento y de la música".

Además, añade: "Sentíamos que no había otra manera de hacerlo que tomando decisiones drásticas". Y así ha sido. Ketley ha convertido a su festival en el primero del mundo en conseguir que sus asistentes se olviden de las nuevas tecnologías.

Esta forma de comunicarnos ha evolucionado con creces en los últimos años. Tal y como explica nuestro compañero Christian Val, "Internet ha cambiado la forma de verlo todo y la inmediatez y el mostrar lo que hacemos, lo que pensamos y los lugares que visitamos es cometido de obligado cumplimiento si queremos evitar el FOMO (el miedo a estar fuera del mundo virtual)".

Y es que actualmente vivimos en una era de adhesión a nuestros smartphones, hasta cuando asistimos al concierto de nuestro grupo favorito. "Capturar la belleza y mostrársela al mundo que no ha tenido la suerte de poder disfrutarla in situ es un impulso tan extendido como razonable", añade Christian.

Pero este no es el principal problema al que nos enfrentamos. "Los resultados de esa grabación no son siempre los esperados", explica, por lo que nos invade esa sensación de haber perdido el tiempo durante horas y no disfrutar del directo de tus artistas favoritos. Sin embargo, la historia se repite y volvemos a sacar nuestros teléfonos móviles para capturar el momento. Una práctica que, incluso, incordia a los propios cantantes sobre el escenario, quienes, en ocasiones, piden -casi suplican- que escondan sus smartphones.

El día ha llegado: Un festival en Edimburgo prohíbe los teléfonos móviles

Ahora, este festival escocés ha sido el pionero en tomar y ejecutar una de las decisiones más atrevidas de la actualidad. ¿Despegarnos de esta prolongación tecnológica de nuestro cuerpo? Es posible. Sí, podemos vivir sin smartphones, aunque sea por unas horas. ¡Disfruta de la vida en directo!