David Bisbal felicita a su madre con una bonita foto en Instagram

Aunque sea uno de los artistas latinos más reconocidos del momento, David Bisbal siempre ha tenido los pies en el suelo (por muchas volteretas que haya dado). El almeriense se ha apoyado siempre en su familia: desde que era aquel jovencito que conocimos en Operación Triunfo hasta ahora, que hace giras por Estados Unidos.

Por eso, en un día tan especial como es el cumpleaños de su madre, el intérprete de A Partir de Hoy ha querido dedicarle una preciosa publicación en su cuenta de Instagram. Bisbal, con la naturalidad a la que nos tiene acostumbrados, ha subido una foto con la mujer que le dio la vida.

En ella vemos a David junto a María, la madre del cantante, sonriendo a cámara. El flash del objetivo hace que les brillen los ojos, oportunidad que ha cogido Bisbal para dedicarle unas bonitas palabras relacionadas: “El brillo de los ojos es amor. Feliz cumpleaños mamá”.

Por supuesto, cientos de seguidores de David han aprovechado la publicación para felicitar a la madre del artista. ¡Hasta Pitingo ha querido mandarle unas bonitas palabras este 22 de mayo!

“Felicidades y que Dios la bendiga por muchos años. Abrazos”, ha escrito el cantante flamenco que mantiene muy buena relación con el almeriense.

Pero la felicitación a su madre no es la única foto que ha dado que hablar esta semana. El cantante ha compartido otra publicación con una preciosa perrita que ha enamorado a todos sus seguidores.

Cuando ella me mira con esas pestañas

“Cuando ella me mira con esas pestañas”, ha escrito el artista junto a la foto. ¡Y es que cómo no nos vamos a derretir con la mirada de ese animalito! La publicación ha conseguido más de cincuenta mil likes. ¡Y no nos extraña!

Sin lugar a dudas, David Bisbal se encuentra en uno de sus mejores momentos profesionales y personales. El cantante y su pareja, la modelo Rosanna Zanetti, tuvieron a su hijo Matteo a principios del año.