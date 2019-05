6 momentazos del funeral de Leiva

Las nuevas tecnologías y la difusión tan rápida de información ha hecho que muchas veces las noticias no se contrasten como se debiera y nos encontremos con muertes que no lo son. Así que, avisamos de antemano, hablamos del funeral de Leiva pero no le matamos. Eso lo ha hecho, de manera figurada, El cielo puede esperar, un nuevo programa del canal #0 de Movistar+.

Y si muchos pensaban que Leiva moriría con las botas puestas, acertó, pero no sobre el escenario sino en un probador de ropa. Porque sí, por muy chico de barrio que sea, la coquetería y el buen estilo siempre han sido marca de la casa.

Su buena amiga, Marina Conde, la que le hace esas casacas militares que tan bien le sientan, ha sido testigo de su debacle. Y es que unos pantalones extremadamente ajustados pueden ser fatales.

Después de la muerte llega el funeral, ese momento con el que algunos piensan de vez en cuando, en el que suena música que nos recuerda al fallecido. Pues bien, en el de Leiva, como no podía ser de otra manera, ha habido música y músicos.

Un formato innovador, que ruboriza al protagonista porque no es fácil para alguien tímido, sentarse a escuchar los piropos que todos sus amigos y personas cercanas le dedican en un momento así, pero que se desquita con una buena dosis de humor negro que le quita hierro al asunto.

Mientras él lo veía todo desde el limbo, los suyos se despachaban a gusto. Estos 5 momentos dejan claro que asistir a tu funeral es una buena idea.

#1. Discurso de Dani Martín

Uno de los buenos amigos de Leiva es Dani Martín que, por supuesto, no ha querido faltar al funeral. Le ha tocado subir a decir unas palabras y no ha dudado en destacar el carácter hipocondríaco del cantante, “desde que se levantaba decía que iba a morir”.

Ha contado una anécdota del pasado verano en Zahara de los atunes cuando pensaba que tenía una apendicitis y en realidad no eran más que gases.

#2. Actuación de Joaquín Sabina

Tener a Joaquín Sabina en tu funeral es motivo de orgullo y Leiva pudo disfrutarlo. El cantautor cogió el micrófono para cantar Tan joven y tan viejo, “mi canción favorita”, aseguraba el homenajeado.

“Qué grande”, acertaba a decir un emocionado Leiva que no podía más que sentir que estaba viviendo un momento único. “¿Quién me iba a decir a mí que le iba a palmar antes que Joaquín? Pero te diré una cosa, yo nunca me he sentido un tipo importante, jamás, pero hoy me siento importante porque Joaquín Sabina ha cantado en mi funeral”, acertaba a decir.

Y para hacerlo todo más emocionante, eran los padres de Leiva los encargados de presentar al maestro y dar paso a su actuación.

#3. Discurso de Raúl Cimas

No sólo los músicos forman parte del círculo más íntimo de Leiva. Eso nos ha permitido ver en su funeral al ex jugador del Atlético de Madrid, Juanfran, que le ha regalado una camiseta firmada por todos los jugadores de su equipo del alma.

Y hablando de deporte, también ha estado el ex jugador y actual entrenador de baloncesto, Álex Mumbrú. También han formado parte del homenaje la diseñadora Marina Conde o, a través de las pantallas, Guti, Granero, Sergio Llull u Óscar Jaenada.

También hemos podido disfrutar del humor ácido de Raúl Cimas que empezó diciendo que estar en el funeral era “como estar en el Festival de Woodstock de Hacendado”. Y siguió en ese tono: “No entiendo que se haya ido Leiva, ¿no decían que siempre se iban los mejores?”.

Contó alguna anécdota de la infancia en la que compartieron amistad y lanzó varias pullas a su delgadez para asegurar que “era muy indeciso, no descarto que resucite aún”.

#4. Reencuentro con Pereza

La relación de Leiva y Rubén Pozo siempre ha estado en entredicho desde que decidieron acabar con Pereza. Ellos siempre han hablado bien el uno del otro y han asegurado que mantienen una buena relación. Pero las dudas quedan.

Una vez más han demostrado que lo suyo es una amistad de las de siempre y que no tienen problemas en recordar los momentos tan buenos que compartieron cuando compartían proyecto. Rubén ha contado anécdotas tan divertidas como su ritual cuando hacían un check-in en un hotel, “bajarse la parte de atrás de los pantalones y hacer un calvo”.

Y si hay algo bueno de que Leiva ya no esté, ha dicho su otra mitad, es que “por fin nos van a dejar de preguntar por la vuelta de Pereza”.

#5. Actuación final

Si algo caracteriza a Leiva es su capacidad de crear amigos dentro de su profesión, amigos de verdad, de los que están ahí cada vez que les necesitas. A lo largo de los años ha logrado crearse un grupo de inseparables que, de vez en cuando, comparten escenario para disfrutar juntos de su pasión por la música.

En esta ocasión lo han hecho sin él, Ariel Rot, Carlos Tarque, Xoel López, Iván Ferreiro, Santi Balmes… son algunos de los que se han lanzado a cantar With a little help from my friends.

#6. El adiós de Leiva

Después de vivir tu propio funeral y darte cuenta de que eres un tío querido, es imposible no emocionarse, y eso es lo que percibimos en la voz de Leiva cuando le tocó el turno de despedirse de los suyos. No tuvo más que palabras bonitas y alguna recriminación para los suyos que compartían la magia del momento con la misma seriedad.

Menos mal que todo esto es un programa y Leiva sigue vivito y coleando. Lo único malo es que ahora le han dado motivos para ser más hipocondríaco todavía porque total… morirse, en estas circunstancias…no está tan mal.