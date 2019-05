Dani Martín ya habla de su chica en redes

Dani Martín suele ser muy discreto con su vida privada y aunque no se esconde, sí es cierto que no suele compartir detalles de sus relaciones, por lo menos, en redes sociales. Claro que no ha dudado en ayudar a promocionar la nueva faceta de su chica, Bego Martín.

A principios del año pasado supimos de esta relación por unas fotografías que publicó la revista Hola! y parece que la cosa va viento en popa. No, de momento no les hemos podido ver juntos en ninguna foto que hayan compartido pero ahora podemos decir que el cantante le ha dedicado el primer piropo público a su chica.

“Mujer llena de talento y sensibilidad. Publica un libro precioso de textos e ilustraciones. Felicidades”, escribía junto a la imagen del libro. Una foto que nos permite ver algo que ambos tienen en común, su gusto por las calaveras.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dani Martín (@_danimartin_) el 21 May, 2019 a las 12:59 PDT

Los huesos del corazón. Pequeño catálogo de las pasiones humanas es la iniciativa de una joven que destaca por su creatividad que es el motor que la motiva cada día para explorar la vida y el remolino de sentimientos, secretos, traumas y recuerdos que conforman a cada ser humano.

No es un libro al uso, es el trabajo de una joven que no tiene reparos en compartir su alma a través de una narrativa muy personal y unas ilustraciones que lo dicen todo. Y donde el color toma tanto protagonismo que es el encargado de delimitar los capítulos: Amarillo, azul, rojo y negro, cada cual con su propio significado.

Está en las librerías desde este 21 de mayo. “Después de muchos ataques de inseguridad, nervios, frustración, alegría, dudas y muchísima ilusión, hoy nace mi primer libro. Ojalá os guste”, escribía la autora en Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bego Martín (@begomartin3) el 21 May, 2019 a las 3:31 PDT

¿Quién es Bego Martín?

Para muchos es la novia de Dani Martín pero para muchos otros es una joven con talento, influencer en redes, modelo de firmas como Agatha Ruiz de la Prada, Custo Barcelona o Women’Secret o, ilustradora con mucha pasión.

Nació en Florida aunque se ha criado entre el sur y la capital de nuestro país donde estudió la doble licenciatura de Periodismo y Comunicación Audiovisual. Le gusta todo lo creativo y el deporte, disfruta especialmente del kick boxing.

Ha hecho ilustraciones para diferentes marcas y vende sus láminas online. Y, lo que más nos gusta, la hemos visto personalizando guitarras. ¿Tendrá Dani Martín ya la suya?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bego Martín (@begomartin3) el 24 Jun, 2017 a las 6:35 PDT

Aunque los seguidores de Dani Martín siguen preguntándole por su próximo disco cuando habla del libro de su chica, son muchos los que alaban el talento de Bego. “Personas bonitas que hacen cosas muy bonitas. Enhorabuena, el libro es precioso”, “es una preciosidad de niña y además con un talento increíble” o “a ver si vende millones”, son algunas de las frases que le han dedicado.