Op, Op, Op, Op... Oppan Gangnam Style! Admítelo, tú también has leído la frase con ritmo, e incluso realizando los movimientos del mítico baile en tu cabeza. Los ritmos PSY vagaron por tu mente durante mucho tiempo. Ahora, sus seguidores están de enhorabuena. ¡El surcoreano vuelve a la carga!

Vuelve PSY, el intérprete de 'Gangnam Style'

Tal y como informa Korea Times, PSY lanzará su noveno álbum en julio de 2019, del que aún se desconocen más detalles. Este será su primer gran proyecto junto a la agencia P NATION que él mismo fundó.

La noticia ha llegado dos años después del lanzamiento de su último álbum 4X2=8, que vio la luz el 10 de mayo de 2017.

PSY publicará su noveno álbum en julio de 2019 / @42psy42 instagram

Y es que si hay algo que caracteriza a PSY es su espontaneidad. Tanto es así que ha pedido ayuda a sus seguidores para el título de este noveno disco. "Me gustaría recibir recomendaciones", declaró en las redes sociales.

Desde que su mayor hit vio la luz en 2012 (sí, hace 7 años), su videoclip ha superado los 3.500 millones de reproducciones. Una cifra que le otorgó el récord de convertirse en el vídeo de Youtube más visto, aunque ya fue superado por Wiz Khalifa y Charlie Puth con See You Again; Ed Sheeran con Shape Of You, y, posteriormente, por Daddy Yankee y Luis Fonsi con Despacito.

Aunque este no ha sido el único gran hit del surcoreano, al que consideran uno de los pioneros del K-Pop. New Face, I Luv It y Gentleman son los títulos de otros de sus éxitos. Pero sin duda, superar el hit de su himno surcoreano es tarea difícil. ¿Quién sabe? Quizás este nuevo álbum traiga consigo su próximo triunfo musical.

Un álbum que PSY presentará en su gira anual 2019 Summer Swag, con el que recorrerá diversas ciudades de Corea del Sur.

¿Estás listo para Gangnam Style 2.0?