Ana Guerra confirma nuevo concierto en Madrid

¡Ana Guerra no para quieta! La canaria se ha convertido en una de las artistas con más tirón del panorama nacional desde que salió de la academia de Operación Triunfo. Ha sido gracias a temas como Bajito o Ni La Hora (que tantas noches nos han hecho bailar) que se ha ganado un hueco en nuestras playlist.

Además, este año, la Bikina estará recorriendo toda España con su Tour Reflexion. Su gira en solitario, que arrancó el pasado 25 de abril en Girona, ha añadido una nueva fecha para la alegría de sus fans. ¿Sabéis de cuál se trata? Nada más y nada menos que de Madrid.

Ana Guerra estará el 28 de junio en la Sala But de Madrid, haciéndonos bailar con sus temazos. Ya demostró en LOS40 Primavera Pop que cuando sale al escenario se siente como pez en el agua.

La fecha fue anunciada este martes, 21 de mayo, y en menos de tres horas, las entradas Golden se agotaron. “¡Se han agotado las entradas Golden! Sois geniales. El resto están volando. ¡Mil gracias”, escribió la canaria en Twitter.

Se han agotado las entradas Golden para MADRID en 3 horas sois geniales!!!!!

El resto están volando mil gracias! https://t.co/MilqSKT5B2 — Ana Guerra / War (@anaguerra) 21 de mayo de 2019

Pero no es la única gira que tiene pendiente Ana Guerra. A partir de septiembre, la ex triunfita recorrerá España con uno de sus compañeros: Luis Cepeda. Los dos artistas, que no paran de cosechar éxito, tienen confirmadas hasta 16 fechas. ¿La última? El 17 de enero en Navarra.

Nos encantaría que, teniendo en cuenta que van a estar cuatro meses compartiendo escenario, se animasen a hacer una colaboración. ¿No sería lo más?

Vamos, que a Ana Guerra le espera una gira bien completita. Eso sí, de momento julio y agosto lo tiene libre. ¿Aprovechará para grabar algo nuevo? Tendremos que esperar para ver qué le deparará el futuro a Ana. Mientras tanto, esperaremos cantando Bajito en sus conciertos.