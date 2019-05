Miki versiona su canción favorita de Eurovisión 2019

El pasado sábado, 18 de mayo, Miki salió al escenario de Eurovisión dejándonos sin palabras. El artista catalán defendió con uñas y dientes La Venda, retransmitiendo en Tel Aviv el buen rollo del que es capaz. Eso sí, parece que Europa no vio la misma actuación que nosotros y dejó al ex triunfito en un puesto 22. No, nosotros tampoco lo entendemos.

Pero el bueno de Miki se ha quedado con buena sensación y ha demostrado que es todo una profesional, alegrándose por los ganadores y felicitando a todo su equipo por lo bien que lo habían hecho.

Ahora, cuando han pasado unos días y la resaca eurovisiva (y el eurodrama correspondiente) van disolviéndose, Miki se ha sentado al piano para relajarse. ¿Y qué es lo que ha tocado? Pues una de las canciones que más ha oído durante estas semanas en Israel: Too Late For Love de John Lundvik.

Miki yo estaba intentando superar la depresión post-esc pero veo que NO va a poder ser pic.twitter.com/RkHHGq5EC6 — Eurofans Spain (@Eurovision_ESP) 22 de mayo de 2019

Recordemos que John ha sido el candidato de Suecia este año y ha quedado con este tema en una sexta posición. Lundik ha sumado 332 puntos y era uno de los favoritos durante el certamen. Parece que a Miki se le ha metido la canción en la cabeza y no ha podido evitar cantarla. ¿Lo mejor? Que ha querido compartir el momento con sus seguidores de Instagram,

“Estaba intentando sacar los acordes y me ha salido esta súper mini cover”, ha escrito el de Tarrasa en una historia de Instagram. Tenemos que reconocer que el tema suena genial en su voz. De hecho, el cantante ha reconocido que Too Late For Love era su favorita del certamen. Quién sabe, quizá en un futuro se anime a sacar algo en inglés.

Miki acaba de llegar a casa y seguro que pronto se pone a trabajar en nueva música. Mientras tanto, el cantante aprovechará unos días para descansar con su familia y amigos. ¡Bien merecido lo tiene!