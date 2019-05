Danny Ocean: “Estuve cuatro años en un conservatorio y no entendí nada”

Daniel Alejandro Morales Reyes. Vale, puede que este nombre no te suene de nada. Normal porque estamos acostumbrados a llamarle Danny Ocean y no hablamos de cine sino de música. “Danny Ocean es para que cuando tú metas mi nombre en Google no veas mi cara sino que veas la cara de George Clooney”, asegura él.

Pero eso es solo una broma, es consciente de que su nombre es el del actor en Ocean’s Eleven pero no le importa, en su caso “es una fresca brisa del mar, tú sabes que el mar puede ser muy agitado por fuera pero siempre va ser calmado por dentro”.

El venezolano ha estado por España donde ha actuado, por primera vez, gracias a LOS40 Primavera Pop. Y ya que estaba por aquí se ha pasado por YU para hablar de 54+1, su primer disco. “54 era el número de mi casa en Caracas, Venezuela, donde nació mi sonido. Es un disco que gráficamente diseñé yo, quise poner el número de mi casa, que es el lugar donde pasaron muchas cosas y el +1 es un Danny después de Me rehúso, mucho más maduro”, aclara.

En él se incluye Swing, su último single, sobre el que explica que “es para que tengas una buena excusa para decirle a la chica que se te está haciendo difícil, ‘baby, lánzate un swing ya, agárralo chill”.

Su padre es productor y su madre, diplomática y esa profesión ha hecho que Danny viviese en diferentes partes del mundo. “Yo soy la persona que cree que antes de tomar la decisión de ser artista deberías saber cuál es tu mensaje y qué quieres decirle al mundo. No creo que sea complicado ser artista en ningún lado del mundo, solo tienes que saber cuál es tu mensaje y mantenerlo”, explica.

Él tiene claro su mensaje y la música que quiere hacer. Desde pequeño estuvo rodeado de música y dedicarse a eso no fue una opción sino algo que le vino dado. Aun así, se preparó, “estuve cuatro años en un conservatorio y no entendí nada”. Prefirió preguntar a los chicos que hacían pistas de rap y aprender con ellos.

Como muchos otros, acabó en Miami, el centro neurálgico de la música en Latinoamérica que conecta con Estados Unidos. Y como todo artista que ha acabado en esa ciudad ha pasado por casa de Alejandro Sanz.

Si quieres saber cuál es el lugar del mundo donde más ha disfrutado o qué comer en cada uno de los lugares que ha visitado, no tienes más que darle al play.