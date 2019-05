Los seguidores de ‘La caza. Monteperdido’ piden ya una segunda temporada

8 capítulos han bastado para conquistar a más de dos millones de personas que vieron el final de La caza. Monteperdido. Una serie que ha emitido TVE y protagonizan, entre otros, Megan Montaner, Francis Lorenzo, Alain Hernández, Carla Díaz y Ester Expósito.

Este thriller psicológico que nos cuenta como una niña que despareció cinco años atrás reaparece sin explicación alguna y se reabre el caso para encontrar a otra que corrió la misma suerte, parece que ha revolucionado la ficción española. Los misterios e incertidumbres que van sucediéndose, han enganchado a muchos.

Esta semana la primera temporada llegaba a su fin y muchas cuestiones quedaron en el aire en un final abierto que a algunos les ha dejado un regusto amargo. De ahí que en redes ya haya muchos pidiendo una segunda temporada. Y es que, mientras muchos siguen obsesionados con el final de Juego de Tronos, otros, han optado por la ficción española.

Aunque todavía no se ha confirmado una segunda temporada, los buenos resultados y la demanda de la gente hacen previsible que la haya. El equipo, desde luego, ha dejado la posibilidad abierta.

“Pues esta tarde nos hemos juntado con el gran capo productor, Jose Manuel Lorenzo para tomar una cañita, cenar, hablar de cómo os gusta la serie y… no sé… qué os parecería si empezamos a preparar una segunda temporada de Monteperdido? Os gustaría? UF”, escribía Alain Hernández junto a una foto en la que también vemos a Megan Montaner.

Pues esta tarde nos hemos juntado con el gran capo productor, Jose Manuel Lorenzo para tomar una cañita, cenar, hablar de cómo os gusta la serie y... no sé... qué os parecería si empezamos a preparar una segunda temporada de Monteperdido?

Os gustaría?

UF.#MonteperdidoTVE pic.twitter.com/AUVUBrkfYn — Alain Hernandez (@alainhernan) 16 de mayo de 2019

El que también ha querido compartir unas palabras es el autor de la novela que se ha adaptado para la televisión, Agustín Martínez: “Dejadme que me ponga moñas un momentito. Llevo unos 5 años con Monteperdido y esta historia siempre me ha dado mucho más de lo que esperaba. Ayer terminó la serie y supongo que esto es, como mínimo, un punto y aparte. Lo mejor de este proceso es que Monteperdido no es sólo mía”.