Lisa Kudrow (Phoebe) confiesa que no ve la serie de 'Friends' por una razón

La serie Friends ha marcado un antes y un después en la infancia, adolescencia o adultez de millones de personas alrededor del mundo. Esta exitosa producción, que vio la luz en 1994, nos presentó a unos inocentes Lisa Kudrow, Courteney Cow, Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer que desconocían la imparable ola de fama que se les venía encima.

Quince años después de la emisión del último capítulo de la serie, aún sus protagonistas siguen recordándola con cariño. Aunque este repentino salto a la fama también les pasó factura. Una de ellas es Lisa Kudrow (Phoebe), quien ha compartido sus vivencias más personales durante la grabación de la serie en una entrevista para Marc Maron del podcast WTF.

La actriz comparaba su físico con los de Courteney Cox (Monica) y Jennifer Aniston (Rachel), algo que afectó directamente a su autoestima. "Me veía en la tele y pensaba 'Oh dios mío. Soy una montaña. Mis huesos son enormes'. Me sentía enorme a su lado", recuerda Lisa. "Por desgracia, para una mujer, te ves muy bien si pesas poco, pero cuando me quedaba más delgada estaba enferma todo el tiempo. Resfriada, con sinusitis, con gripe... Siempre enferma", añade.

Lisa se encargó de llevar estas inseguridades fuera de pantalla, y que no hicieran estragos en la interpretación de Phoebe. De hecho, la actriz ha confesado en Entertainment Tonight que a día de hoy aún le pasan factura. "No veo Friends cuando lo están echando en la televisión. Quizás no me guste a mí misma así que prefiero no arriesgarme", explica.

Ahora, Lisa está inmersa en Booksmart, la nueva película que protagonizará junto a otros grandes rostros del cine. Este proyecto cuenta la historia de dos estudiantes que deciden romper con las reglas para disfrutar de la salvaje experiencia del instituto que jamás pudieron vivir. Kudrow interpretará el papel de la madre de una de ellas.