Estas serán las nuevas Mia, Roberta y Lupita en el remake de ‘Rebelde’

Rebelde se convirtió en todo un fenómeno televisivo. La telenovela juvenil mexicana, que a su vez era un remake de la argentina Rebelde Way, enganchó a miles de adolescentes (y no tan adolescentes) españoles a finales de la primera década de los 2000’s. ¿Quién no estuvo enganchado a las idas y venidas de Roberta y Diego o al amor imposible de Mia y Manuel?

Tenemos que reconocer que nosotros también fuimos de los que cantamos a todo pulmón eso de “Y soy rebelde cuando no sigo a los demás”, la cabecera de la serie. Pues bien, dentro de poco las puertas del Elite Way School volverán a abrirse para dar la bienvenida a nuevos alumnos. Y es que el remake de la famosa telenovela está ya en marcha. Bajo el título de El lugar de siempre, Televisa ya se ha puesto manos a la obra.

De hecho, ya han desvelado los posibles nombres de las chicas que se meterán en la piel de las nuevas Mía, Roberta y Lupita. Serían Geraldine Galván, Samadhi Zendejas y Fátima Molina.

De izquierda a derecha: Geraldine Galván, Samadhi Zendejas y Fátima Molina / Instagram

Las tres chicas tienen experiencia en telenovelas y son caras conocidas en México. Además, los productores también barajan el nombre de una famosa youtuber latina: Giselle Kuri. Eso sí, no han desvelado nada en ningún comunicado oficial.

Aún se desconocen los nombres de los actores que se pondrán en la piel de los chicos del colegio, pero estamos seguros de que no tardarán mucho en desvelarlos.

Han pasado, nada más y nada menos, 13 años desde que Rebelde finalizase. Ahora, Dulce María, Anahí Puente, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann, Maite Perroni y Christian Gálvez darán el relevo a una nueva generación de rebeldes. Nos encantaría que se animasen a aparecer en algún episodio, aunque sea un breve cameo.