Aladdin, Viva la vida y Como pez fuera del agua, entre los grandes estrenos de cine de la semana

Los estrenos de cine que llegan esta semana a nuestra cartelera son todos tan trepidantes que si prefieres estar tranquilo quédate mejor en casa.

Aterriza en las salas, desde la nueva adaptación de Aladdin, hasta la cinta de ciencia ficción de El hijo, el thriller La viuda y el biopic Blaze y las españolas Viva la vida y Como pez fuera del agua.

Cuando su marido pierde la casa por la ruina de su negocio, Ana se ve de repente volviendo con sus suegros, diciendo adiós a un ritmo de vida de opulencia y derroche. Será entonces cuando a través de un negocio de fontanería empezará a sacar rédito empresarial.

Pablo Chiapella (Perdona si te llamo amor) y la novel Laura Romero protagonizan esta comedia dirigida por José Luis Berlanga (Barrios altos).

Un acaudalado hombre de negocios y una cajera de un supermercado de los suburbios se conocen después de que los hijos de ambos se enamoren. A pesar del desencuentro inicial, irán aprendiendo a entenderse, incluso a pasárselo bien entre cines, playas y viajes inesperados.

Paola Cortellesi (La Befana vien di notte) y Antonio Albanese (Contromano) lideran el reparto bajo la dirección de Riccardo Milani (Mamma o papà?, Scusate se esisto!)

Un extraño niño aterriza por sorpresa en el planeta tierra, pero lejos de convertirse en el típico héroe americano, llega para que la humanidad descubra algo mucho más siniestro.

David Yarovesky (The Hive) es el director y Jackson A. Dunn (Gone Are the Days) y Elizabeth Banks (Dando la nota 3) sus actores protagonistas.

Lo que parecía un encuentro fortuito en la ciudad de Manhattan del que nace una inesperada amistad, se acabará torciendo cuando las siniestras intenciones de Greta salgan a la luz.

Neil Jordan (Byzantium, Ondine: La leyenda del mar) dirige las actuaciones de Isabelle Huppert (Elle) y Chloë Grace Moretz (Los criminales de noviembre).

Este film narra la vida del compositor y cantante de country norteamericano Blaze Foley, leyenda de la música tradicional de texas Texas Outlaw Music. A través de su música se recorrerán diferentes etapas de su vida y con ellas, el impacto que generó entre sus amigos y sus fans.

Dirige este drama Ethan Hawke (La vida de Seymour, Chelsea Walls), que cuenta con las interpretaciones de Ben Dickey (Sin piedad) y Alia Shawkat (Duck Butter).

Nuestra recomendación de la semana:

Nueva recreación de la historia de Aladdin en acción real, donde veremos las aventuras del simpático ladronzuelo entre amores y desamores y los divertidos vaivenes del genio de la lámpara mágica.

Guy Ritchie (Snatch. Cerdos y diamantes, Lock & Stock) esta película Disney protagonizada por Mena Massoud (Run This Town), Naomi Scott (Power Rangers) y Will Smith (Dos policías rebeldes).