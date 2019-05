Joel Bosqued saca su lado poeta para declararse a su chica

Hace algo más de un año Blanca Suárez y Joel Bosqued ponían el punto final a su relación. Y eso que pensábamos que lo suyo iba viento en popa. Y no es la primera vez que le pasa, tras varios años con Andrea Duro, un buen día descubrimos que ya no estaban juntos.

Lo que sí parece es que esto de las relaciones lo vive con intensidad y aunque suele ser bastante prudente con la información que comparte, suele ser muy discreto, nos suele dejar señales de cuándo se encuentra enamorado.

Y ahora lo está. El pasado febrero confirmaba que tenía nueva chica con un storie en el que veíamos besar a su chica mientras sonaba de fondo Mocca de Lalo Ebratt. Fue entonces cuando supimos que su corazón volvía a estar ocupado aunque no nos quedaba claro de quién.

Y en esa seguimos porque Joel parece empeñado en mantener el anonimato de su chica. Ha compartido varias fotos de ella pero con perspectivas que no nos dejan verle claramente la cara. Así que, con esa duda sobre quién es ella, nos conformamos con descubrir la faceta poeta del actor que no ha dudado en declararse a su chica con un texto muy significativo.

“Y se me apagaron las luces, y el alma, y las palabras. Tenías los ojos tan vivos que hacías que los demás parecieran muertos. Desbaratabas mi inteligencia, mi cordura y hasta mi diabetes. Pero saqué fuerzas de algún sitio y te susurré que iba a cuidar de ti para siempre. Tú me miraste, y sin hablar me dijiste que siempre iba a ser demasiado. A lo que yo respondí, que quizás siempre es mucho. Que seguramente estaba loco, pero que lo haría hasta que me dejases”, comienza su extenso texto de chico enamorado.

Está claro que está feliz con su nueva chica, no hay más que leerle: “Porque no se puede vivir con las manos vacías. Y sin tocarte ya las tenías ocupadas. Y llenas de ti. Lo único que quiero es sonreir. Y contigo lo hago. Y eso es bonito. Y tú lo eres. Y tenerte cerca lo es”.

“Siempre tendrás cientos de opciones y proposiciones. Hay otros caminos más cortos, con menos obstáculos. Pero ahí estabas tú o yo. Todo lo contrario. Y cuando te das cuenta, lo quieres cuidar, ya es demasiado tarde. La misma manía de siempre, cuando no lo tenemos lo queremos y cuando lo tenemos lo descuidamos”, continuaba explicando.

Para expresar de esta manera este tipo de sentimientos hay que ser un valiente y él ha demostrado serlo. Terminaba diciendo: “Las palabras se las lleva el viento, a veces se meten por dentro y otras veces rebotan. No tengo pereza, no sé cuántas veces me levanto al día, ni cuántas me enfado. Tampoco sé lo que es sano. Me da miedo. Me la juego, no quiero el demasiado tarde. Te quiero. Nené”.