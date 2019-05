¿Qué ha pasado entre Moby y Natalie Portman?

Moby, el músico estadounidense, ha escrito su autobiografía Then It Fell Apart. En ella asegura que estuvo saliendo durante un tiempo con la actriz Natalie Portman. El cantante de Why Does My Heart Feel So Bad? cuenta los encuentros que supuestamente tuvo con ella tras que se conociesen en el backstage de uno de sus conciertos en Austin, Texas.

En aquel momento, tal y como cuenta en su libro, él tenía 33 años y ella 20. El músico relata las visitas que le hacía cuando ella estudiaba en Harvard y donde pasaban mucho tiempo juntos. “Nos dábamos besos debajo de los árboles centenarios. Por la noche, me llevó a su habitación y nos acostamos uno al lado del otro en su pequeña cama. Tras que se durmiese, me alejé cuidadosamente de sus brazos”, relata el cantante.

Moby, en su libro, escribe que fue ella quien puso punto y final a la relación cuando le llamó para contarle que había conocido otra persona.

Pero esta historia no coincide en nada con la versión de Natalie Portman. La ganadora de un Óscar ha querido dejar claro que Moby está mintiendo con su versión, y ha hecho referencia a la inapropiada conducta de él. “Me sorprendió el modo en el que me describió por el poco tiempo que me conoció, porque mi recuerdo es el de un hombre mucho mayor que yo comportándose de manera perturbada cuando acabé el instituto”, respondió Portman en Harper’s Bazaar.

“Él cuenta que tenía 20. Definitivamente no los tenía. Yo era una adolescente que apenas tenía 18. Nunca me pidieron corroborar los datos, no de su parte ni de su editorial”, ha continuado contando la actriz.

“Que use esta historia para vender su libro me perturba mucho. Hay muchos errores e inventos. Él me dijo de ser amigos y nos juntamos algunas veces”, ha asegurado Portman.

Pero la historia no termina ahí. Tras las declaraciones de Portman, Moby ha querido defender su versión subiendo una foto a su cuenta de Instagram donde se les ve a finales de los noventa:

“He leído recientemente un artículo en el que Natalie decía que nunca salimos juntos. Me pareció muy confuso porque estuvimos saliendo durante una temporada en 1999 y después fuimos amigos durante años. Me gusta Natalie, respeto su inteligencia y su activismo. Pero para ser completamente sincero, no consigo entender por qué trataría de ocultar la verdad sobre nuestra historia de amor (por breve que fuera, que lo fue)".

Moby, en la publicación continúa defendiendo la historia que ha escrito en su libro, asegurando que los datos son verídicos: “Respeto completamente que Natalie se pueda arrepentir de haber salido conmigo (honestamente, yo también lo haría), pero eso no cambia que los hechos sean reales”.