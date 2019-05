5SOS - Easier [2019]

Al más puro estilo mítisco de The 1975, los australianos 5 Seconds Of Summer (5SOS) acaban de lanzar su tan esperado tema Easier, que da paso a una nueva era musical. Pero este hit no ha llegado solo, sino acompañado de un videoclip de lo más oscuro y excéntrico.

El tema cuenta con una base de heavy, así como también algunos golpes de la música electrónica, que se mezclan con ritmos del Pop Rock que les caracteriza. Estos sonidos se plasman visualmente en un vídeo musical en el que sus protagonistas cantan y tocan los instrumentos en una cueva, se sumergen en el mar y prenden fuego a algunos de sus gigantes retratos que lucen en un amplio pasillo.

Calum, Ashton, Luke y Michael vuelven a la carga tras la publicación de su último single Lie To Me junto a Julia Michaels el 21 de diciembre de 2018.

Lo cierto es que la banda ya nos avanzó cómo iba a sonar esta nueva etapa musical a través de varios adelantos publicados en las redes sociales. Tras conocer la noticia del regreso de su banda favorita, sus seguidores no tardaron en revolucionar Internet.

Si continúan con la estética, no cabe ninguna duda de que lo nuevo de 5SOS llegará con una temática muy oscura, acompañado de sonidos únicos que unen varios géneros.

Y tú, ¿estás listo/a para la nueva era?