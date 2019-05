Quizás el titular haya ocasionado una supernova en tu mente, pero no, no estás soñando. Es verídico y real. Jonas Brothers y Tokio Hotel han coincidido en Alemania y no han perdido la oportunidad de inmortalizarlo. Menudo chute de nostalgia.

Todo ocurrió el pasado 23 de mayo, cuando estas dos bandas se reencontraron tras 11 años en el reality alemán Next Top Model. Y por si no fuera suficiente para nuestra salud mental, decidieron publicar dos imágenes de su evolución. En la primera de ellas, podemos ver a unos Jonas y a unos Tokio muy emos posando como las verdaderas superestrellas adolescentes que eran.

La segunda, que corresponde a la más reciente, nos muestra a estos siete chicos maduros y adultos, pero aún conquistando el mundo con su talento.

Esta publicación no ha tardado en revolucionar las redes sociales. El culpable ha sido Bill Kaulitz, uno de los hermanos miembros de la banda de pop punk, quien hizo pública esta imagen. Una foto que ya supera los 156.000 likes, 7.000 comentarios y un millón de ataques al corazón.

Hemos de recordar que ambos grupos dominaron la industria de la música a principios y mediados de los 2000, ocupando las paredes de las habitaciones de millones de adolescentes con sus rostros.

Jonas Brothers y Tokio Hotel, juntos de nuevo

Ahora, 11 años después, han decidido volver a la carga para dejarnos sin aliento. ¿Acaso no merecemos una colaboración?