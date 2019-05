Un hito que solo han logrado contados artistas

Ed Sheeran y Justin Bieber han conseguido algo grandioso, algo que ocurre muy de vez en cuando: esta semana partían como candidatos con su tema a medias, I don't care, y lo han situado directamente en el número 1 de LOS40.

Debutar en el primer puesto de la lista más importante de España no sucedía desde 2015, cuando Adele lo logró con Hello. A lo largo de los 53 años de historia de LOS40, apenas un puñado de artistas han alcanzado este hito. Por ejemplo, Alejandro Sanz lo ha conseguido tres veces, y Michael Jackson, dos. Otros nombres que hicieron historia saltándose 39 puestos y colocándose directos en el uno son Mecano, Madonna, David Bisbal, U2, Eros Ramazzotti o Ana Torroja en solitario (abajo puedes conocer la lista completa). Todos enormes, lo que hace que Ed Sheeran y Justin Bieber encajen a la perfección en este club de primeras figuras.

En lo que respecta a su casillero particular, I don't care es el quinto tema de Ed Sheeran en encabezar la lista de LOS40. Antes lo logró con Thinking out loud (2015), Shape of you (2017), Galway girl (2017), Perfect (2017), este último también en su versión a dúo con Beyoncé (en 2018). Con Shape of you fue líder cuatro semanas no consecutivas.

Tony Aguilar y Ed Sheeran. / Sergio Figueiras

Por parte de Bieber, suma de este modo su séptimo oro en el chart, ya que antes se lo colgó con What do you mean (2015), Sorry (2015 y 2016), Love yourself (2016), Cold water (2016), Let me love you (2016) y el remix de Despacito (2017). Solo queda rendirnos ante estos dos titanes del pop actual, que hacen historia una vez más en LOS40.