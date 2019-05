Sting lanza ‘My Songs’: “Es mi vida en canciones”

Sting puede presumir de ser de los pocos músicos en el mundo que puede decir que ha vendido más de 100 millones de discos en el mundo. Lo ha hecho tanto en solitario como junto al grupo The Police. ¡Vamos, toda una proeza!

Ahora, a sus 67 años, el famoso músico lanza My Songs, un nuevo álbum compuesto por los 17 éxitos más célebres de su carrera. Pero no es un recopilatorio normal. ¡Ni mucho menos! Cada uno de los temas está remodelado y renovado para la ocasión. Resumiendo: una nueva puesta de largo de sus hits.

“My Songs es mi vida en las canciones. Algunas de ellas reconstruidas, otras restauradas, algunas replanteadas, pero todas ellas con un enfoque contemporáneo”, ha asegurado el británico sobre su nuevo álbum.

Para My Songs, Sting ha querido modernizar algunas de sus grabaciones, siendo cien por cien fiel a los arreglos originales. Se trata de toda una celebración a la carrera del cantante que empezó hace cuarenta años de la mano The Police. ¿Quién no ha cantado a pleno pulmón el tema de Every Breath You Take? De hecho, este tema es uno de los más pinchados en radio de la historia: hasta 15 millones de tocadas.

Por supuesto, esta canción también es intepretada en My Songs. Otros hits que podemos escuchar serán English man in New York, Fields Of Gold, Shape Of My Heart, Roxanne o Message In a Bottle.

Lo mejor de todo es que en el álbum, Sting cuenta, a través de notas, las historias personales que hay detrás de aquellas canciones. Vamos, que por fin vamos a conocer el origen de algunos de los temas más míticos de la historia del rock.