J Balvin vuelve a recordar su pasado con sobrepeso con una fotografía

No es la primera vez ni seguramente sea la última. J Balvin ha vuelto a publicar una foto de la época en la que tenía sobrepeso y llegó a alcanzar los 125 kilos. Algo que quedó atrás pero que le gusta rememorar para darse cuenta de los esfuerzos que ha hecho para superarse y ser un hombre distinto hoy en día.

Nunca ha renegado de ese pasado y, de hecho, habla de él de vez en cuando para recordar que quien quiere, puede. “En la vida, lo único imposible es lo que no has intentado. Y hoy puedo decir que soy un testimonio que da fe de que la única competencia que tenemos es con nosotros mismos. He querido, he fracasado, he tenido éxito pero, sobre todo, he aprendido que el peor error es deja de intentar. ¡Querer es poder!”, escribía en sus redes hace casi cinco años.

Él consiguió bajar de peso drásticamente y lo hizo dejando la comida basura, bebiendo mucha agua y haciendo mucho ejercicio. No es raro ver en sus stories alguna de sus rutinas de ejercicio. Él mismo ha contado que se levanta a las 5 de la mañana para comenzar y que después de haber sudado, dedica otros minutos a la meditación.

Y está claro que esa rutina le funciona porque ahora luce otro físico mucho más saludable. Cuando en 2017 era coach en La Voz México empatizó con Yuliana Martínez, una concursante que reconoció que tenía que operarse por problemas de sobrepeso.

“Yo llegué a pesar 125 kilos, por eso entiendo las situaciones por las que pasó Yuliana” contó en una entrevista con El informador, “aunque ustedes ven a los artistas muy seguros, muchos vivimos inseguridades también”.

De todas formas, por mucho que haya cambiado su físico, no se puede decir lo mismo de su persona. Hay cosas que con el tiempo no cambian y son los valores y él los tiene muy enraizados. “Siempre el mismo, diferente empaque!!”, escribía junto a la foto.

"No ha cambiado mucho", comentaba el actor Colton Haynes. Y no era el único, sus seguidores le echaban humor al tema y bromeaban con el título de la canción que comparte con Rosalía para hablar de "con anchura", o le escribían que "en ese tiempo no existía la meditación 5AM, no???". Comentarios a los que él respondía con unas risas.