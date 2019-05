Natti Natasha comparte una foto y nos reta a descubrir sus operaciones de estética

No podemos dudar que si hablamos de las mujeres latinas que triunfan en la música hoy en día uno de los nombres imprescindibles es el de Natti Natasha. Una dominicana que ha sabido explotar su sensualidad al máximo para acompañar a su música urban.

Y lo hace porque quiere y porque puede aunque algunos han utilizado esa exhibición para criticarla. Parece que el tema de las operaciones de cirugía estética siguen siendo un arma de crítica y ella ha tenido que enfrentarse a ella.

Son muchos los rumores que se han vertido sobre una posible rinoplastia u operación de glúteos. Algo que ella no ha entrado a confirmar o desmentir. Pero se nota que está cansada del tema.

De ahí que haya compartido una foto de niña junto a una invitación hacia aquellos que no cesan de sacar el tema a relucir, “para los expertos en cirugías estéticas de IG!! A ver, a ver, en qué cambié la cara? Natti Natasha, cuánta inocencia”.

No todos sus seguidores han cogido la ironía y se han puesto a especular sobre las posibles operaciones a las que ha podido someterse. Aunque también ha recibido muchos comentarios de apoyo como el de un usuario que aseguraba que “a quién le importan las cirugías que te hiciste???? Si vos sos feliz, el resto que se mate…si nadie te las pagó…salió de tu bolsillo la plata…deja que hablen…eso es por pura envidia…fuiste, eres y serás bella con cirugía o sin cirugías… lo importante es lo que sos como persona…besos desde Argentina”.

Ella, sí ha reconocido que se ha sometido a una operación de pecho. “Había dicho que nunca me pondría senos, pero cambié de opinión y fue una decisión personal, porque un seno era más grande que otro. A muchas mujeres nos pasa y algunas se sienten cómodas con eso. Quería hacer ese pequeño cambio y me lo hice. No me arrepiento”, explicó en una entrevista con la edición mexicana de Cosmopolitan.

Con su experiencia ha llegado a la conclusión de que siempre la van a criticar haga lo que haga. “Uno se hace una cirugía para verse natural, para resaltar ciertas cositas, para darle simetría, que era lo que yo buscaba. Estoy contenta con el resultado. Si estás operada, te critican, pero también si no lo estás. Es algo por lo que no deben atacar”.