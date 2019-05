Paulo Londra visita España para presentar su álbum 'Homerun'

El rapero argentino de éxito ha hecho felices a sus seguidores con tan solo dos noticias: el lanzamiento de su álbum debut y las fechas de su gira por España. Si ya Paulo Londra conquistó las listas internacionales con algunos de sus hits, así que imagina lo que es capaz de conseguir con todo un álbum.

Londra pisará los escenarios del Palau Sant Jordi de Barcelona y del Palacio Vistalegre de Madrid los próximos 11 y 12 de octubre, respectivamente. Pero permanece muy atento/a, porque las entradas saldrán a la venta a partir del 27 de mayo a las 18:00 horas en Ticketmaster.

Paulo Londra, de gira por España / Foto Promocional

El de Córdoba (Argentina) hará sonar su recién publicado álbum Homerun en estos dos grandes recintos junto a los cánticos de sus seguidores. Y lo hará con la voz y el sonido que le caracterizan y que les ha convertido en el artista con más streams en Argentina, y uno de los más escuchados en Latinoamérica y España.

Homerun llega cargado de un significado profundo: voluntad, esfuerzo y ejemplo de mostrar que vale la pena hacer lo que te gusta a pesar de las adversidades. Y sus 18 temas se encargan de expresarlo.

Lo hacen con unos ritmos muy variados, en los que predominan las ritmas alegres, inteligentes y con energía de la mano del fiel acompañante productor Ovy On The Drums, que se ha convertido en el ojo derecho del argentino. Aunque no es el único profesional de la industria que ha formado y forma parte de la trayectoria de Londra. Debemos destacar a Becky G, por incluirlo en su tema Cuando Te Besé, con el que saltó a la fama de manera definitiva en las listas de éxitos. Además, Justin Quiles, De La Ghetto y Lenny Tavarez han dado voz a este nuevo gran proyecto.

TRACKLIST DE 'HOMERUN' Homerun (Intro) Tal Vez No Puedo Adán y Eva Demasiado Loco Maldita Abusadora Y Yo No Sé So Fresh Querido Amigo Romeo y Julieta Por Eso Vine Solo Pienso En Ti ft. De La Ghetto y J. Quiles Forever Alone Condenado Para el Millón Nena Maldición ft. Lenny Tavarez Dímelo Chica Paranormal Sigan Hablando de Mí

Como se ha indicado en estas líneas, el repertorio de canciones que forman parte de este gran proyecto es amplio y muy variado. Entre estas canciones, hay algunos títulos que ya suenan familiares: Adán y Eva, que ha alcanzado el décimo puesto en la lista global de Spotify, y Tal Vez, que supera los 142 millones de reproducciones en Youtube.

Paulo Londra visita España para presentar su álbum 'Homerun'

"Crear Homerun ha sido la mejor experiencia de mi vida. Lanzar mi primer álbum me hace muy feliz", declara Londra. Un artista que comenzó a interesarse por la industria de la música desde sus inicios como freestyler en las batallas de gallos de Argentina. Con el paso del tiempo, el ascenso de su fama le empujó a grabar y publicar sus primeros temas, hasta convertirse en uno de los referentes del trap a nivel mundial.

Su éxito le ha conducido hasta algunos de los grandes escenarios, como es el de Lollapalooza.

Paulo presenta este nuevo proyecto con una portada entrañable que refleja su pasión por la música y el rap desde pequeño. Ahora te toca a ti impregnarte de sus ritmos para cantarlos en directo los próximos 11 y 12 de octubre en España. ¿Estás listo/a?