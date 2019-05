Natalia ft Lya - De nada [2019]

Natalia Rodríguez es una de esas concursantes de Operación Triunfo de la primera edición que no ha conseguido convertirse en una artista de ventas masivas pero que ha demostrado que mantenerse al cabo del tiempo es, en realidad, lo importante. Y ella lo ha conseguido y eso le permite seguir publicando sus temas.

Para este verano nos ha reservado De nada, un tema estival que nos invita a bailar pero que, además, nos hace reflexionar. Porque en la era del empoderamiento femenino, Natalia no ha querido dejar de posicionarse.

Como es costumbre en ella, se ha involucrado hasta el más mínimo detalle en este nuevo single que llega acompañado de un vídeo grabado en Madrid y con la colaboración de Lya, una flamenca a la que en su día apadrinó Alejandro Sanz.

Natalia, buena amiga de LOS40, no ha dudado en contarnos algunos detalles más de este nuevo lanzamiento.

Has compuesto la canción, ¿cómo surgió la idea?

Me apetecía hacer una canción que fusionara muchos estilos como el pop, latino y sobre todo con un toque flamenco y que transmitiera fuerza, alegría, que fuera bailable y fresquita pero con un mensaje contundente en la letra.

Empoderamiento femenino, ¿acorde a lo que está ocurriendo?

Esta canción nació a raíz de ver un telediario donde las mujeres salieron a la calle diciendo que no querían tener miedo en la calle , que no queremos ser juzgadas ni por nuestras vestimenta, que no somos menos que nadie. Por eso en mi canción digo “yo soy así, quiero vivir, nadie decidirá por mí, si voy “pa’qui” si voy “pa’yá” si mi vestido enseña más, tú no eres quién para opinar, no me intentes controlar, no vales nada...”.

¿Alguna vez te ha ocurrido eso de que algún hombre opine sobre la ropa que llevas puesta?

En primera persona he de decir que a mí me da miedo salir a correr de noche y antes lo hacía, pero enciendes la televisión y ves casos de desgracia día tras día y sinceramente tengo miedo Y respondiendo a tu pregunta si algún hombre ha opinado sobre la ropa que llevo puesta , a mí directamente no me han dicho nada a la cara, pero según lo que llevas puesto hay veces que te sientes juzgada pero tenemos que vestirnos como nos dé la gana, si hoy me siento guapa y sexy con una minifalda o con un escote, no lo hago para provocar lo hago porque me da la gana.

También está el mensaje de quererse a uno mismo, ¿te aplicas la lección?

En mi canción hay un mensaje directo que dice “y el espejo dice que me quiera un poco más “y eso es una verdad enorme. Hay que quererse más a uno mismo, en mi caso soy una persona muy exigente conmigo misma y a veces me machaco demasiado y no es así, siento que somos nuestros peores enemigos. Por eso digo que tenemos que querernos un poco más y dejar que no nos influya tanto lo externo, sobre todo, en esta sociedad que estamos viviendo tan superficial y en la que no paramos de vender mentiras, mostrando una vida perfecta por redes sociales.

Te acompaña Lya, cantante a la que apadrinó Alejandro Sanz, ¿de qué os conocéis y qué ha aportado?

Lya le da ese toque de magia que necesitaba mi canción, no nos conocíamos antes de grabar, pero yo la oía, me encanta su voz, su deje cantando, sus quejíos y me puse en contacto con ella, le conté la temática de la canción y no lo dudó ni un segundo. Me gusta mucho que ella esté en el tema porque siempre tenía colaboración con hombres, pero en esta canción, con este tema de empoderamiento de las mujeres, necesitaba a una mujer y ella le da tanto a este tema, le da fuerza, le da personalidad y le da flamenco, que es la primera vez que en una canción mía hay este género.

Siempre cuidas al detalle tus vídeos… ¿qué me puedes contar de este?

Grabar este vídeo ha sido una locura, por todo el trabajo que tiene detrás, pero ha sido una locura que me encanta hacer. En el videoclip se ve perfectamente la historia donde las mujeres cogemos las riendas y dejamos a los hombres atónitos con nuestra actitud de poder, es un poco “chicas al poder”. Me encanta la escena donde las chicas están tendiendo o lavando la ropa, llama a los hombres, les da sus tareas y ellos con cara de póker, son pequeños detalles con un gran mensaje. Ya sabéis que yo creo mis vídeos, me encanta imaginármelos en mi cabeza y llevarlos a cabo. He cuidado cada detalle, los estilismos del videoclip, cada localización, que me costó la misma vida encontrar localizaciones que me inspiraran. He contado con el gran Salva Muste que ha dirigido mi videoclip y le ha dado una luz y un concepto precioso. Ha sido un trabajo muy duro de creación y producción, que hice yo solita durante un mes y cuando ves el resultado, merece la pena todo el trabajo, me hace muy feliz.

Varios cambios de vestuario, ¿alguno diseñado por ti?

Me encanta diseñar mis vestuarios, en este videoclip he diseñado el look en el que vamos todas las chicas de color granate, todas me decían que parecía una súper heroína… jajajajjaa… No sabéis lo feliz que soy creando los estilismos de los vídeos, visualizando cada escena, pensando que estilismos puede ir bien en cada sitio, tanto los míos como el de las bailarinas o figuración. Creo que en un futuro me encantaría alternar mi trabajo de cantante con el de creación de videoclips, disfruto tanto…

Coreografías potentes… ¿lo tenías claro?

Ya que está canción es super bailable tenía que llevar una coreografía potente, que fuera visual y que le diera mucho ritmo al vídeo. Esta coreografía me la ha hecho mi quería Marina Richart.

¿Dónde lo habéis grabado?

La escena de colores en la callecita, es en un pueblo precioso de Madrid que se llama Pozuelo del Rey. Y el resto de localizaciones están grabadas en Torrejón de Ardoz (Madrid)

¿Expectativas para este verano?

Este verano espero que la gente disfrute muchísimo con esta canción, que la bailen, que la canten y, sobre todo, tengo muchísimas ganas de llevarla al directo en mis conciertos, que este verano estaré en muchas ciudades de España. El próximo 31 de mayo la cantaré por primera vez en un escenario en mi concierto en Alcalá de Guadaira (Sevilla).