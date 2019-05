Nos remontamos al 25 de diciembre de 1997. Escuchabas los sonidos que se emitían desde la radio, presentados por una voz de LOS40. Bitter Sweet Symphony de The Verve llegaba al Número 1 de nuestra lista para recordarnos su legendario legado.

Los Rolling Stones devuelven a The Verve los créditos de 'Bitter Sweet Symphony'

Editado en 1997, este tema se convirtió en uno de los himnos de la era del britpop. Pero este clásico no solo destacó por su composición y talento, sino por la controversia que envolvía a dos de los referentes musicales más icónicos de la historia: The Rolling Stones y The Verve. Ahora, 20 años después, el problema está resuelto.

Fue en su año de publicación cuando The Verve solicitó permiso para samplear un pequeño fragmento en staccato de la versión de su tema The Last Time. El grupo de Mick Jagger firmó una licencia para el uso de un fragmento de cinco notas a cambio del 50% de los royalties. El exmanager de dicha banda afirmó que Verve anuló el acuerdo para usar un fragmento más largo.

Los Rolling Stones devuelven a The Verve los créditos de 'Bitter Sweet Symphony'

Posteriormente, presentaron una denuncia por un caso de plagio y el líder de The Verve, Richard Ashcroft, se vio obligado a ceder la totalidad de los royalties de Bitter Sweet Symphony a Mick Jagger y Keith Richards.

No obstante, fue realmente el manager de estos dos artistas el responsable de la situación. "Nunca he tenido un enfrentamiento con los Stones", explica Ashcroft a BBC. "Siempre han sido la mayor banda de Rock and Roll de la historia", añade.

El británico ha desvelado al medio el final de la disputa tras las negociaciones con el hijo del exmanager de los Stones y su representante actual. "Desde el mes pasado, Mick Jagger y Keith Richards cedieron los derechos de Bitter Sweet Symphony, algo que fue muy amable por su parte", explica Ashcroft.

Ahora, el cantante podrá tomar asiento, darle al play y disfrutar en paz de los sonidos de este legendario himno.