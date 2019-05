Muchos quisieran que Bruno Mars le dedicase las palabras que ha dirigido a Lenny Kravitz

Este 26 de mayo Lenny Kravitz ha cumplido 55 años acrecentando su aura de artista genial. Y es que además de su talento con la música, ha demostrado en esta más de mitad de siglo que lleva el arte en las venas.

La familia marca y él es hijo de una actriz pionera que protagonizó el primer beso interracial en una serie de televisión y de un promotor de jazz. Y se crio a caballo entre un lujoso apartamento en el Upper East Side de Nueva York y la casa de sus abuelos en Little Harlem. Un contraste que ha estado siempre presente en su vida.

Ha demostrado ser un genio en la música moviéndose cómodamente entre el rock, soul, reggae… aunque últimamente ha desarrollado, también, su faceta de fotógrafo y diseñador industrial que le llevan de exposición en exposición.

También hemos podido verle en varias películas, entre ellas, Los juegos del hambre donde daba vida al estilista de la sinsajo. Y todo eso sin abandonar la música, que en la edición de este año de Lollapalooza presentó Raise vibration, su último disco que le mantiene ahora mismo sobre el escenario.

Lenny Kravitz siempre ha mantenido un aura muy especial acorde con sus extravagancias y misterios. Vive la mitad del año en su isla en Bahamas donde cultiva su propio huerto, sale a pasear en bici y compone.

Y entre los muchos que admiran a la persona y personaje, está Bruno Mars que no se ha olvidado de su día: “Feliz cumpleaños Lenny Kravtiz. Has logrado mucho y continúas haciéndolo. Has escrito canciones que desearía haber escrito y estás en mejor forma hoy de lo que yo lo he estado en toda mi vida. Gracias por ser intrépido y recordarle al mundo que hay que dejar que el amor gobierne”.

En seguida los fans de Mars se han unido a la felicitación, han destacado su perfil de buena persona pero, sobre todo, le han preguntado ¿para cuándo su próximo disco? Eso nos gustaría saber a todos.