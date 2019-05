Cinco razones para no perderse el festival Paraíso 2019

La segunda edición del festival Paraíso arrancará los próximos días 14 y 15 de junio y tendrá lugar en el campus de la Universidad Complutense de Madrid. Allí, bajo el sol de la capital y dando la bienvenida a las primeras noches de verano, se reunirán artistas de distintas partes del mundo con un único propósito: hacernos bailar hasta el amanecer.

1. El Escenario Nido

Este año, Paraíso incorpora una novedad que nos encanta, ¡poder conocer a nuevos artistas! El Escenario Nido acogerá lo mejor de la escena local madrileña, 23 DJs dispuestos a animar el cotarro, agrupados en 13 sesiones, que se repartirán a lo largo de los días. De esta forma, Paraíso se posiciona como el escaparate perfecto y el impulso necesario que necesitan los artistas menos conocidos.

2. Ver en directo a CHVRCHES, IAMDDB o Peggy Gou

La apuesta musical viene fuerte. Hay música para todos los gustos y nombres tan destacados y apetecibles como CHVRCHES, IAMDDB o Peggy Gou. Si todavía no tienes el placer de conocerlos, ¡os los presentamos!

CHVRCHES es una banda indie formada en 2011 en Escocia, capitaneada por la voz de Lauren Mayberry saben mezclar muy bien los sonidos pop con la electrónica. Con su álbum debut The Bones of What You Believe se colaron en las listas de éxitos de Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Canadá. Además, han colaborado con artistas internacionales como Marshmello. Estamos seguros de que ofrecerán un espectáculo por todo lo alto.

IAMDDB se presenta como la estrella incipiente de la música urbana. Con más de 400.000 seguidores en YouTube, su tema Shade supera los 25 millones de reproducciones en la plataforma. Con solo 21 años, esta británica con raíces portuguesas y congoleñas, fue elegida por la BBC como una de las artistas a tener en cuenta en 2018. Si os gusta el rollo urbano, IAMDDB os encandilará.

Y por último, Peggy Gou. Esta DJ surcoreana llega dispuesta a poner patas arriba el escenario del Paraíso con su sesión, que es puro techno.

3. ¡El cartel entero!

Lo de antes eran solo tres aperitivos de toda la oferta musical del cartel. La representación nacional corre a cargo de los hermanos catalanes Noth State, que además lanzan su primer LP Before the Silence en junio, en él encontraremos sonidos electrónicos y ciertas pinceladas de R&B. Todo apunta a que lo presentarán en el Paraíso y será un planazo.

Cartel completo Paraíso 2019 / Serial Cut

La música electrónica francesa tendrá una gran representación con: Charlotte Gainsbourg, el dúo Polo & Pan y el ya veterano Cerrone. También, llegan artistas desde el Reino Unido: Superorganism, con propuestas que se mueven entre el pop y la electrónica, y el dúo Mount Kimbie, a quienes debemos el término 'postdubstep'. También estará presente el irlandés-suizo Mano Le Tough, uno de los DJs que está renovando la escena europea por sus mezclas de estilos: house, el techno, el disco o el new wave. Y, desde el otro lado del Atlántico, vendrán Jaques Greene y Channel Tres, dos jóvenes exponentes del nuevo house hecho en Norteamérica.

4. Arte en el Paraíso

En el Paraíso se entremezcla la música electrónica con distintas propuestas artísticas; desde artes visuales a artes vivas. Además, acaban de lanzar una convocatoria abierta para arquitectos y diseñadores en colaboración con MATCOAM, la Galería de Materiales del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. El objetivo es crear un espacio efímero que dé vida a una de las principales zonas del Festival.

5. Un festival sostenible

Un entorno natural para escuchar la mejor música / Foto oficial Paraíso

Paraíso se define como un festival cómodo, de nueva generación y sostenible. Además, tendrá una propuesta gastronómica, perfecta para recargar fuerzas, con ingredientes orgánicos y de proximidad. Por supuesto, con menú vegetariano y vegano, ¡apto para todos los paladares!

¿Son razones suficientes? ¿Te animas? ¡Nos vemos en el Paraíso!