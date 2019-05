Dani Fernández: “Hay mucha gente, incluso amigos míos, que no me escuchaban con Auryn y ahora me siguen”

Dani Fernández acaba de lanzar su primer álbum en solitario, Incendios, un trabajo donde descubrimos la gran capacidad musical y la sensibilidad que tiene el artista toledano. Habíamos visto de lo que era capaz de hacer gracias a sus singles Te esperaré toda la vida o Bailemos, donde se alejaba del estilo con el que le conocimos en Auryn.

Ahora, Dani ha encontrado su propia voz, componiendo con artistas de la talla de Marwan o Funambulista. El joven ha explorado estos años y ha descubierto su propio sonido: uno que le queda como un guante.

Este domingo, Dani se ha vuelto a sentar delante de Tony Aguilar. Pero esta vez era una ocasión muy especial: la primera vez que presenta un disco solo. No ha sido un proceso fácil, el cantante lleva bastante tiempo trabajando en ello:

“La gente que me dice que he tenido paciencia, tengo que decir que he tenido paciencia, pero no. He ido dejando que naturalmente vayamos escogiendo los días y las fechas de lanzamiento. Lo más importante es que la gente que te vea encima del escenario sepa que, lo que estás cantando, es lo que quieres hacer cien por cien”.

Además, Dani asegura que en su momento no pensaba que Auryn fuese a disolverse: “Nunca había pensado que mi grupo iba a terminar. Siempre que me preguntaban si Auryn se separaba yo contestaba que estaba bien y contento. Es cierto que, cuando llega la opción de hacerlo, yo tengo una forma de ver la música que es que tiene que salir de uno mismo. En ese momento no sabía por dónde tirar. Llevaba muchos años cantando en inglés, pero a mí me salía componer en español”.

De hecho, este cambio radical en su música, le hizo tener cierta incertidumbre sobre su futuro en la industria: “Pensaba que cuando vieran que no tenía nada que ver con el Dani de Auryn, a lo mejor no iban a querer venir a verme”.

Por suerte, la gente empezó a enamorarse del nuevo estilo musical del artista, apoyándole en su carrera en solitario: “Hay mucha gente, incluso amigos míos, que no me escuchaban con mi banda y ahora siguen mis canciones”.

Además, Dani Fernández no se podía ir del Global Show sin hablar de la polémica que ocurrió con el nuevo single de Paulina Rubio, Ya No Me Engañas (que suena muy parecido a El Niño Frente a mí). “Yo no le di mucha importancia porque los días en los que pasó estaba de concierto. Lo vi de madrugada porque se comentó en el grupo de WhatsApp que tenemos los de Auryn. Se hablaba de plagio, pero realmente no hay plagio. La canción la hizo una persona y le dio el Ok”.