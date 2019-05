Cepeda: “Me da pena por el bajo intelecto que demuestran las generaciones venideras”

Ser famoso no es fácil aunque sea el sueño de millones de personas. Los que tienen que asumir el peso de ser popular, bien lo saben. Tienen, entre otras cosas, que someterse al continuo escrutinio de la gente y soportar constantes críticas.

Cepeda es uno de los que bien lo sabe y aunque suele llevarlo con humor, hay momentos en los que estalla y acaba de tener uno de esos momentos.

“Llevo casi seis meses leyendo ‘Cepeda calvo’, fruto de una interacción con fans que desde fuera no se entendió. Seis meses leyendo a nenes de 14/16 años acatando órdenes de youtubers o simplemente por moda. ¡Chicos, tengo pelo! ¡Lo siento! Y mucho más que vosotros. Y lo tendré mucho tiempo por genética”, escribía en su twitter según la revista Hola!

Y no se quedó ahí, está claro que tenía ganas de desahogarse y continuó escribiendo: “Es una sensación doble. Me hace gracias que se aferren a una idea que creen que me molesta, dando visitas y monetizando YouTube por cada comentario. Y a la vez, pena, por el bajo intelecto que demuestran las generaciones venideras. Tenía que decirlo porque no lo entiendo. Sigan, por favor”.

Dice que no le molesta pero está claro que este tuit de desahogo parece indicar lo contrario. De todas formas, debió arrepentirse de lo escrito, o alguien le debió recomendar que borrara sus palabras, porque lo hizo.

Eso sí, quiso dejar un mensaje: “Nunca diré nada más de esto. Llevo recibiendo este derribo demasiado tiempo. Cansa hasta tal punto de plantearte dejarlo. Que sirva de ejemplo si alguna vez os intentan humillar de cualquier forma. Perseguid vuestra felicidad y jamás hagáis lo mismo a nadie. Se lo merezca o no”.

Como era de esperar, sus seguidores en seguida se han puesto de su parte y le han mandado un montón de mensajes de apoyo. Eso ha provocado que el gallego volviera a twitter para dar las gracias.

“Hoy llevo desde por la mañana leyendo muchas de las cartas que me hacéis, acabo de terminar. Lo necesitaba, cada palabra. No sabéis lo feliz que me hacéis. No sois conscientes. Gracias”.

Así que, dicho lo cual, mejor pasar de los haters y disfrutar del éxito de su último single: Mi reino. Aunque hay que reconocer que no son buenos tiempos para Cepeda en redes sociales. Además de los haters ha tenido que lidiar con su ex, Aitana, que ha decidido borrar todo rastro en Instagram de la relación que mantuvo con él y, por si fuera poco, le ha dado unfollow.

Él, ante lo sucedido, ha hecho exactamente lo mismo que ella. Parece que definitivamente, estos dos han dado carpetazo a su historia.