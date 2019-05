A Maluma le acusan de maltrato animal, cierra IG y vuelve en pocas horas para hacer un anuncio

A Maluma le gustan los animales, no hay más que ver el amor con el que se refiere a sus perros que han sido protagonistas de muchos de sus post en IG. Tal vez, por eso, seguro que no calibró las consecuencias de publicar una foto junto a un cachorro de león.

El colombiano se encontraba de gira por México y decidió visitar la fundación Black Jaguar White Tiger donde le presentaron a este tierno animal. Él no dudó en mostrarle su cariño. Pero no todo el mundo lo entendió.

En seguida, los comentarios del vídeo empezaron a llenarse de críticas y acusaciones de maltrato de animales por no permitir que el pequeño león viva en su hábitat natural.

Mensajes como “uno menos a quien seguir. Me doy cuenta que ni con todo el dinero se puede comprar el amor y el respeto a los animales. A ti que te sigue tanta gente deberías de concienciar a las personas sobre los problemas que tenemos, tantos animales siendo maltratados, sacados de su hábitat, sufriendo por la ambición de la gente y varios extintos y otros a punto de serlo todo por el cambio climático. Deberías de usar tu fama por lo menos para algo bueno”, son los que le hicieron recurrir a sus stories con un evidente enfado para dar explicaciones.

“¿Por qué hay gente tan estúpido que cree que es una mascota mía? Ustedes no entienden que ese animal estaba ahí porque lo están ayudando, lo rescataron, de lo contrario, estaría muerto”, dijo sobre el cachorro.

“¿Cómo les entra en la cabeza que yo pueda tener un león de mascota? ¿Por qué en vez de estar escribiendo estupideces, alegando y juzgando, por qué no salen a la calle y compran comida para los perros que lo necesitan? ¿Por qué no van y salvan animales? Dejen de estar criticando. No hablen tanta estupidez y no sean ignorantes”, seguía diciendo a los que habían arremetido contra él.

Aseguró que él es animalista y que jamás apoyaría el tráfico de especies, algo de lo que le habían acusado en algunos de los mensajes que le han mandado en los últimos días. Mensajes de gente que no sabe que Maluma lleva años colaborando con esta organización y que, por eso, alguno de los cachorros llevan nombres relacionados con él como Maluma Baby o Mala mía.

Después de esto tomó la decisión de cerrar su cuenta de Instagram. Eso sí, le duró solo unas horas porque ha vuelto para hacer un anuncio. El 5 de junio estrenará Lo que era. Lo que soy. Lo que seré, un documental que nos cuenta su historia y analiza todos sus logros, que no son pocos.