¿Debería España romper con Eurovisión? Un experto responde

Eurovisión 2019 ya pertenece al pasado, pero la 65ª edición del festival ya está en marcha. La organización del certamen está pensando en el show que se celebrará el año que viene en los Países Bajos tras la victoria del holandés Duncan Laurence con el tema Arcade y en LOS40 hemos querido hablar con Víctor Escudero – especialista del Festival de Eurovisión – sobre el futuro de España en el evento musical más grande del mundo.

Sobre el decepcionante resultado de Miki

Como casi todos los españoles, Escudero considera que España merecía una posición mucho mejor este año en el Festival de Eurovisión. "Teníamos muchas esperanzas. Desde 2015, España ha quedado por debajo del puesto número 20 y este año pensábamos que íbamos a quedar mejor. La propuesta gustaba mucho, incluso las delegaciones y los artistas de otros países nos lo decían. Pero llegan los votos y es la misma historia de siempre".

Sobre la ansiada victoria de España

El fracaso nos acompaña cada año en Eurovisión, por eso los españoles ya no soñamos con ganar el certamen, sino con quedar en el Top 10 de la clasificación. ¿Qué hay que hacer para ganar? Víctor Escudero lo tiene claro: tener paciencia. "Se lo tendríamos que preguntar a los portugueses, a los holandeses e incluso a los israelís, que decían que no conseguían puntos en el televoto porque los países europeos le tenían manía. Holanda también llevaba mucho sin ganar y Portugal nunca había quedado en el Top 5 y, de repente, ganó en 2017. El año que tenga que saltar la rana saltara. En eso no voy a perder la esperanza".

Sobre la ruptura de España con Eurovisión

Todos los años ocurre lo mismo: los más haters piden que España deje de participar en el festival tras sus malos resultados. Atención a la respuesta de nuestro entrevistado: "Nosotros no dejamos de participar en el Mundial de Fútbol porque no ganábamos y al final terminamos ganando. Tengo la esperanza de que llegará".

Sobre la candidatura perfecta

Respecto al tipo de candidatura que tendríamos que llevar a Eurovisión para dar la nota en el mejor de los sentidos, el experto afirma lo siguiente: "Cuando llevamos una balada con una voz potente, como Pastora Soler o Ruth Lorenzo, conseguimos posiciones aceptables, pero tampoco son un Top 5. También se dice que Europa espera de nosotros fiesta, pero este año hemos llevado fiesta y tampoco ha gustado. Igual hay llevar otro tipo de fiesta o innovar y probar a llevar lo que escucha ahora la gente joven en España, como el latino o el electro-latino".

Ahora bien, ¿debería representarnos un artista consagrado como Rosalía, tal y como piden los eurofans? "La pregunta sería: ¿esos artistas estarían dispuestos a participar? Curiosamente, en Holanda estuvieron ocho años sin pasar nunca a la final con sus métodos de preselección. De repente, una de las artistas principales del país aceptó el reto, pero pidió que la dejaran presentarse con la canción que ella quería y tener todo el control de la candidatura. A partir de entonces, el rumbo de Holanda en Eurovisión cambió".

Y añade: "Me encantaría que pudiéramos llevar a artistas de reconocido talento o éxito. Personalmente me quedaría con Pablo Alborán, aunque igual ahora se parece demasiado al ganador de este año".

Sobre el proceso de selección

Y mientras un artista de la talla de Rosalía se piensa lo de participar en Eurovisión, la cuestión que todos los eurofans nos hacemos ahora es: ¿cómo será la preselección para la siguiente edición? TVE tardará todavía muchísimos meses en informar sobre el proceso de selección que llevará a cabo, pero Víctor Escudero tiene claro que se queda con Operación triunfo.

"Me he mostrado bastante positivo con Operación triunfo como el medio de selección sobre todo por lo que trae previo al festival. Ya hemos visto que después del festival tenemos más o menos los mismos resultados, pero si la opción es una preselección abierta organizada por TVE u Operación triunfo, yo me quedo con Operación triunfo por la repercusión que tiene. Además me parecen mejores las canciones que han optado a ir a OT estos últimos dos años que las de los años anteriores".