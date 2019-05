El fundador de Huawei no quiere que se prohiban los iPhones en China

No es ningún secreto que Huawei se encuentra en una posición complicada, con el gobierno de los Estados Unidos limitando de manera oficial los negocios que el gigante de la tecnología china puede acometer con empresas americanas.

Sin embargo, el fundador de Huawei, Ren Zhengfei, no quiere que su marca haga lo mismo para dificultar los negocios que el país americano tenga con el suyo.

En una entrevista con el medio Bloomberg, Zhengfei aseguro que él sería "el primero en protestar" si China impusiera un veto similar a Apple en el país asiático.

"Ha habido algunos llamamientos a China para que Beijing lleve a cabo una venganza contra Apple", escriben. "¿Es esa la acción que China debería pensar en tomar? No, eso no pasará", responde Zhengfei.

"Si eso pasa seré el primero en protestar. Apple es la compañía líder mundial, si no existiese Apple no habría Internet móvil, si no existiese Apple para enseñarnos el mundo, no veríamos lo bello que es. Apple es mi profesor, avanza delante nuestro, ¿por qué me opondría a mi profesor? Nunca lo haría."

Hace menos de un año que Huawei destronó a Apple para convertirse en la segunda marca más importante de fabricación de smartphones, sólo por detrás de Samsung, en gran parte gracias al éxito de su línea de gama alta P20.

Cuando se le pregunta al fundador de Huawei sobre su meta de convertirse algún día en la primera marca, este respondió que, como marca privada, no sólo se persigue crecimiento o beneficio, y que sobrevivir es ya lo suficientemente bueno.

A pesar de esta mentalidad humilde, Zhengfei confía en que el gigante tecnológico será capaz de prosperar a pesar del veto norteamericano, asemejando a la compañía a un avión que necesita tapar algunos agujeros para seguir volando, aunque sea a una menor velocidad.

"De los chips que estamos usando, la mitad son americanos y la mitad los producimos nosotros mismos. Si los Estados Unidos impone restricciones más duras, reduciremos nuestras adquisiciones allí y usaremos más de nuestros propios productos."

Preguntado por planes específicos, el mandamás sugirió que Huawei "puede tener planes de emergencia para el núcleo del avión (volviendo a la metáfora anterior), el motor y el depósito de gasolina, pero no tenemos un plan para las alas. Debemos analizar bien la situación y arreglar esos problemas."

También mencionó que los dos años de ventaja en capacidad 5G de la compañía van a sufrir como resultado de todo esto, pero que Huawei volverá a volar como antes cuando todos los agujeros se consigan tapar.