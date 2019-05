Noah Centineo, Lana Condor, Luke Perry... 40 preguntas a Jenny Han (‘A todos los chicos de los que me enamoré’)

Jenny Han es una de esas autoras que ha sabido conquistar al público juvenil con sus sagas literarias en las que los primeros amores son protagonistas.

Ha visitado nuestro país para presentar la reedición de su trilogía Verano en la que dos buenas amigas comparten vacaciones en la misma casa de verano durante años y sus hijos van creciendo juntos. Dos hermanos que podrían enamorarse de la hermana de su amigo.

Pero no es su único proyecto en marcha. Acaba de terminar el rodaje de la continuación de A todos los chicos de los que me enamoré que fue la película más vista en Netflix el año pasado.

Lana Condor y Noah Centineo han formado una pareja que muchos están deseando volver a ver en pantalla. De ellos, de esta secuela y de muchas otras cosas como el K-Pop o Luke Perry hemos podido hablar con esta escritora de ascendencia coreana.

#1. Visita a España, ¿qué es lo que más te llama la atención de nuestro país?

Me parece una ciudad muy acogedora donde ya me siento muy cómoda. No me intimida mucho caminar en la ciudad, tengo la sensación como si fuera un barrio, casi.

#2. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de España?

Esta mañana me he comido un churro y son muy distintos de los que había comido en Estados Unidos. Es más crujiente, no demasiado dulce y me encantó mi sangría de ayer… he comido mucho jamón.

#3. A todos los chicos de los que me enamoré fue la película más vista en Netflix en 2018, ¿qué sentiste al verla por primera vez?

Me sentí muy feliz y aliviada porque me preocupaba mucho porque quería que los fans del libro estuvieran contentos con el resultado de la película.

#4. ¿Cuándo fue la última vez que leíste tu propia saga?

Muy recientemente porque estaba como consultora para el rodaje de la película y las he estado releyendo.

#5. ¿Y cómo la ves 5 años después?

Todavía la siento como una historia familiar de la que me siento parte. Lo que quiero es que los lectores tengan ese sentimiento acogedor y seguro dentro de la historia. Yo creo que la película también transmite esa sensación y para mí eso es más importante que los detalles literarios y de cómo me hace sentir a mí.

#6. Por cierto, ¿sigues escribiendo cartas a las parejas que no te funcionan?

(Risas) No, ya no. Yo creo que escribí esas cartas y también tenía un diario durante años, desde que era chiquitita pero cuando empecé a escribir historias esa energía la vertí en los libros.

#7. Lana Condor de tú a tú, ¿cómo es?

Tiene mucha energía y es muy segura de sí misma. Es completamente distinta a Lara Jean porque es mucho más expresiva y está llena de vitalidad. Creo que es una persona muy empoderada y me enorgullece verla teniendo tanto éxito y creciendo en su camino profesional. Acaba de cumplir 23 años, de hecho, su cumpleaños fue el día que se rodó la última escena de la secuela.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jenny Han (@jennyhan) el 28 Ene, 2019 a las 11:21 PST

#8. Vamos, que su personaje y ella, tienen poco que ver...

Es un mérito para sus características como actriz que pueda personificar ese personaje que tan distinto a ella. El personaje es mucho más soñador y bastante más introvertido y eso habla muy bien de ella como actriz.

#9. Cuando Lana Condor leyó la saga para prepararse el papel, ¿qué te comentó?

Estuvimos hablando mientras se leía la saga y estaba estudiando. Lo veía como un personaje, no lo estaba leyendo como una lectora o una fan sino con el propósito de preparar un personaje.

#10. ¿Y te hizo alguna crítica?

(Risas) No.

#11. En tu Instagram podemos comprobar que estáis muy unidas y que mantenéis una buenísima relación.

Yo creo que desde el primer momento que la conocí quise que tuviera una gran carrera, que consiguiera seguir trabajando y que le diera la oportunidad de seguir creciendo.

#12. Pero en cuanto a vuestra amistad, ¿cuál es la mayor locura que habéis hecho juntas?

Ella ha sido muy generosa conmigo y me ha invitado a muchos invitados divertidos. Me llevó a la fiesta de Vanity Fair tras los Oscar que muy super divertido. Miraba a mi alrededor y decía ‘Dios mío, están todos los famosos que me podría haber imaginado’. Eso fue una aventura muy divertida.

#13. En cuanto a esta after party de los Oscar, tú que la has vivido en primera persona, ¿podrías confirmarnos si hay mucho salseo en ella?

Me di cuenta de que hay personas que no podrías esperar que tuvieran una relación y luego les ves quedando. Todo el mundo tiene una pinta como muy normal, están bailando, divirtiéndose.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jenny Han (@jennyhan) el 25 Feb, 2019 a las 9:51 PST

#14. ¿Cuál es el mayor encanto de Noah Centineo?

Creo que, sobre todo, es alguien que se siente muy cómodo en su cuerpo y por eso se le hace muy fácil abierto y generoso con los demás.

#15. Claro que sentirse bien con su cuerpo no debe ser complicado…

Pero no sólo físicamente sino en general. Se siente cómodo con quién es y eso hace que se sienta cómodo con otras personas y eso hace que esas otras personas también se sientan cómodas con él.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jenny Han (@jennyhan) el 17 Ago, 2018 a las 5:27 PDT

#16. Cuando se apagan las cámaras, esa química que vemos entre Lana Condor y Noah Centineo, ¿continua?

La química en cámara es innegable y yo creo que su amistad es verdadera. Es curioso porque la química es algo que no se puede medir y nunca sabes cómo va a ir hasta que no ves a los dos personajes actuando. Yo creo que tienen química y el primer día del rodaje de la secuela dije, ‘Dios mío, se puede ver que esa química sigue existiendo, es magia’.

#17. Se está rodando la segunda parte, ¿os sentís ya como una familia?

El equipo es un poco diferente al de la primera película. Pero en el rodaje de la primera parte que pasé la mayor de tiempo allí, se crea una red muy unida porque pasas 12 horas juntas. Estuvimos grabando en Vancouver, que no conocía a nadie allí, y la verdad es que pasábamos la mayor parte del tiempo con ellos: durmiendo, comiendo, saliendo con esas personas y entonces es normal que se creen esos lazos.

#18. Cuéntame algún momento divertido del último rodaje.

A ver qué te puedo contar sin revelarte ningún secreto… fue muy divertido una noche que hicimos unos juegos en el hotel y todos los actores más jóvenes participaron y fue bonito porque participaron en el juego. Fue divertido.

#19. Vamos con el otro lado de la moneda. ¿Cuál ha sido el peor recuerdo de este rodaje?

Lo único que se me ocurre es un momento en el que teníamos que grabar una toma cuando se estaba poniendo el sol y sólo teníamos 10 minutos para tomar la mejor imagen. Se genera tensión porque todo el mundo quiere hacer la mejor película.

#20. Esta segunda película, ¿será fiel al libro o habrá muchos cambios?

Hay algunos cambios pero en línea general yo diría que es la misma historia, es bastante fiel.

#21. Y como creadora de la historia, cuando se producen esos cambios, ¿qué se siente?

No me molestan en su mayoría. Para mí lo más importante es que el espíritu de la historia se mantenga y, a menudo, lo que se puede hacer en un libro no es lo mismo que se puede hacer en una película, y viceversa. Los personajes son muy controvertidos y hay muchas cosas que pasan en su mente y eso se tiene que transmitirlo en la gran pantalla, hay que hacer cinematográficamente plausible y eso no es fácil.

#22. ¿Pero cuál es ese espíritu del que hablas?

Es ese sentimiento acogedor, cálido, familiar, como la sensación de estar alrededor de una hoguera. Una gran parte de la historia son los personajes que hornean, hacen tartas…te hacen sentir en casa, cálido, y te remite a la infancia y en esta segunda parte se piensa mucho en la infancia y por eso tenemos muchos viejos amigos que vuelven.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jenny Han (@jennyhan) el 20 Dic, 2018 a las 12:52 PST

#23. Tienes 38 años y cuentas la historia de un amor juvenil, ¿ves cambios generacionales en este sentido?

Yo era una bibliotecaria de instituto en Nueva York y no creo que las cosas sean tan distintas. La diferencia es que el primer amor es algo que no se olvida nunca porque es la primera experiencia y estamos abiertos y no tenemos los muros que levantamos cuando somos adultos. Como narradora, contar esas primeras experiencias, es mucho más interesante.

#24. Se incorpora en la segunda parte Ross Butler, ¿participaste en el casting?

Sí, yo quería que fuera parte del elenco. Es un chico maravilloso. A todo el mundo le caía bien. Es encantador y guapísimo y le aportó una energía a la película que todo el mundo aprecia.

Ver esta publicación en Instagram Welcome to the fam, @rossbutler! Una publicación compartida de Jenny Han (@jennyhan) el 1 Abr, 2019 a las 3:09 PDT

#25. Le conocemos, entre otras cosas, por una serie juvenil de Netflix, Por trece razones, ¿qué te pareció?

No la he visto, sólo vi el primer capítulo. También vi a Ross en Riverdale que la vi completa.

#26. Hablando de Riverdale, y hablando generacionalmente, supongo que te afectó la muerte de Luke Perry, ¿no?

Sí. Creo que muchas personas se quedaron impresionadas por cuánto les afectó su fallecimiento, fue algo muy especial para mi generación porque realmente era el galán de principios de los 90. Le daba mucho sentido en esta historia el interpretar al padre. Aportó toda su experiencia y me pareció interesante ver esa transición. Ver cómo había sido el galán, luego interpreta al padre de estos niños que están interpretando a los galanes como hacía él en los 90. Parecía una historia dentro de la historia.

#27. Volvemos a la saga de A todos los chicos de los que me enamoré y, en esta ocasión, para hablar de su música. ¿Escoges la que te gusta o la que crees que les pega a tus personajes?

Creo que utilizo la música según el propósito que tiene que cumplir para el beneficio de la historia. En la secuela son los productores los que eligen la música.

#28. En España se reedita ahora tu primera saga, la de Verano, ahí la música tira mucho de clásicos: Tom Petty, Pearl Jam, Nirvana, The Police, Bob Dylan, Billie Holiday… ¿crees que es la música que más escuchan los jóvenes?

El libro lo escribí hace más de diez años. Creo que era la adecuada en esa época.

#29. Pero hace 10 años esos artistas seguían siendo clásicos.

Es mucha de la música que escuchaban mis padres y es lo que se escucha en las radios normales. En la playa, por lo general, siempre se escucha la misma música. Además, también suena Taylor Swift, es la música del móvil del hermano.

#30. ¿Qué recuerdas de la época en la que la escribiste esta primera saga?

Recuerdo sentirme muy emocionada cuando escribí esta saga porque creo que hay muchas historias familiares en este libro. Recuerdo llorar cuando escribía la relación de madre e hija.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Librería Yaya (@libreriayaya) el 28 May, 2019 a las 4:12 PDT

#31. El verano como una burbuja en el resto del año, ¿tú los has vivido así?

Yo creo que el verano era aquella época en la que se podían vivir cosas distintas y luego volvía al colegio y me sentía completamente distinta. En verano puedes hacer lo que quieras, nadie nos conoce. Te vas de campamento, a la playa, de vacaciones, podías ser quien quisieras y luego volver al colegio y ser una persona completamente distinta.

#32. Los amores de verano generalmente se han considerado como historias frívolas y caducas pero esta saga demuestra que no siempre es así, ¿no?

Efectivamente (risas). No estaba pensando en eso cuando la escribía pero por lo general cuando he tenido historias de amor en verano es algo que luego se prolongó en el tiempo.

#33. Tiene su punto dramático con el cáncer de la madre de los chicos, ¿es algo que habías vivido de cerca?

Sí, de un ser querido que tuvo cáncer de mama y escribí la saga un par de años después de esa experiencia. Yo quería permanecer muy fiel con lo que se siente cuando ves enfermo a alguien que quieres.

#34. Dos hermanos especiales para una misma chica…eso ponerla en un aprieto, ¿no?

Me encantan los triángulos amorosos porque son como elecciones imposibles. Es como ponerle las cosas lo más difíciles posibles. A mí me costó escribir los libros porque también cambiaba de opinión todo el tiempo.

#35. ¿Tenías tu favorito?

Cuando escribí el segundo libro dije, ‘quizás sea Jeremiah’ pero en el tercero era como ‘no, Conrad, que siempre ha sido fiel a sí mismo’. Era como la protagonista, iba todo el rato de un lado a otro, queriéndoles a los dos. Yo creo que si se tiene un triángulo amoroso es exitoso cuando es complicado elegir entre uno y otro.

#36. ¿La veremos en Netflix o no hay noticias?

Veremos, de momento no tengo noticias en ese sentido.

#37. ¿Tu saga favorita como lectora?

Los juegos del hambre, me encantaron.

#38. ¿Conoces a Suzanne Collins?

No, es bastante reservada, no le gusta participar en muchos eventos. Es algo que admiro porque creo que es interesante que haya diferentes tipos de autores y ella es bastante reservada.

#39. Terminaste de publicar la saga hace dos años, ¿ya estás preparando la siguiente?

Sí (risas). No es una saga pero también estoy trabajando en otros proyectos. Siempre voy a escribir pero hay otros campos que me gustaría explorar.

#40. Pero, ¿seguirá siendo novela juvenil?

Sí, la novela que estoy escribiendo es juvenil.