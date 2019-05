El K-Pop y ‘A todos los chicos de los que me enamoré’: Jenny Han nos habla de las posibles conexiones del éxito de ambos

Jenny Han es la autora de A todos los chicos de los que me enamoré, la trilogía que llegó a Netflix en 2018 para convertirse en la película original de la plataforma más vista en todo el año. Lana Condor y Noah Centineo se convirtieron en una de las parejas más atrayentes para el público juvenil que ya espera con impaciencia el estreno de la secuela que ya han terminado de rodar.

La autora, que ha estado muy involucrada con la adaptación cinematográfica de su saga, se empeñó desde el primer momento en que la actriz protagonista fuera de ascendencia asiática. Finalmente el papel fue para Lana Condor que, se ha convertido en una gran amiga de la autora pese a que entre ellas hay 15 años de diferencia.

Durante su visita a España donde ha estado presentando la reedición de su primera saga, la de Verano, hemos aprovechado para hablar con ella de la música que proviene de su país de origen y que triunfa en el mundo entero: el K-Pop.

Estadounidense con ascendencia coreana, ¿cómo ves todo el fenómeno que se está viviendo con el K-pop?

Creo que es muy divertido. Me encanta ver esa parte de la cultura coreana que están disfrutando en todo el mundo. Me gustaba mucho cuando estaba en el instituto pero ahora no estoy tan al día con lo nuevo pero sí conozco BTS y BlackPink.

¿Por qué crees que hay ahora esa conexión con el K-Pop en occidente?

Es una cuestión interesante. Yo creo que hay un aspecto muy jocoso en el K-Pop. Creo que los artistas tienen una preocupación genuina por los fans y tienen una relación muy cercana con ellos y quieren agradarlos y entonces se produce esa relación de cariño entre fans y músicos.

¿Esa buena acogida del K-Pop ha tenido algo que ver con el hecho de haber acogido tan bien a una actriz de origen asiático como es Lana Condor?

No lo sé, puede ser pero creo que también la gente se siente identificada con este personaje más allá de su cultura y las personas se pueden identificar con él y eso va más allá de cualquier cultura.

Pero tu empeño para que fuera una actriz como ella fue grande, ¿algo tendría de importante para ti, no?

Sin lugar a dudas, creo que las personas no están acostumbradas a ver historias con personas de color si no se trata de historias en las que cobra un sentido específico que sean personas de color quienes protagonizan esa historia. Pero creo que deberíamos cualquier tipo de historias y no ver en ellas a personas de ciertas etnias solamente porque tengan que cumplir un rol particular dentro de esa historia.