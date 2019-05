3 de 5 Black Eyed Peas se presentó en la final de la Champions League de 2017 sin Fergie pero con las ganas intactas de montar un buen pollo gracias a canciones como Let's Get It Started, Pomp It, I Got A Feeling o Scream And Shout. Los organizadores se encargaron de cubrir completamente el césped del Millennium Stadium de Cardiff antes de la final entre el Real Madrid y la Juventus para evitar que el increíble cuerpo de baile o los fuegos artificiales pudieran dañarlo.