4 de 4 A Maisie Williams el "regalo" de ser Arya Stark también le pasó factura. La actriz reconocía que la gran exposición mediática (sobre todo en redes sociales) creó en ella un sentimiento de odio hacia sí misma, que afectó profundamente a su seguridad y autoestima: "Me decía a mí misma cada día que me odiaba. Mantenía conversaciones con mis amigos y mi mente no dejaba de recordar todas las estupideces que he dicho en mi vida. Ellos hablaban y yo pensaba: 'me odio'".