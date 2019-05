Descubre las aficiones más surrealistas de los famosos

En Anda ya siempre nos ha gustado conocer los gustos de nuestros oyentes y todo aquello que les apasiona, les motiva y a lo que dedican el tiempo libre. Por eso, les hemos preguntado directamente y para que nos sorprendan… Y ya os podéis imaginar, nos han llegado cientos de mensajes, esto es lo que decía en una nota de voz de una nuestras andayeras:

“Buenos días, andayeros. Mi mayor afición es salir a caminar y hacerlo buscando Pokemon. Por mí misma no salgo, tengo obesidad y no tenía motivación para salir a andar. Ahora ya la tengo, y lo hago cada vez que puedo para buscarlos”

La verdad que escuchando estas historias nos alegramos muchísimo porque nos encanta que nuestros oyentes encuentren una pasión que les motive, que mejore la salud y que, además, les ayude a ser más felices. Esto es lo que deberíamos hacer todos.

Y no solo os mencionamos esto por amor al arte, resulta que, según un estudio, en las empresas valoran mucho los currículums en los que el trabajador añade sus hobbies. Y, de hecho, hay 3 que le dan un valor extra al trabajador: practicar yoga, tocar un instrumento o tener un blog cuidado. Con estas cosas te dan una imagen increíble.

Pero muy atentos porque hay uno que no es recomendable poner: Leer. La lectura se da por hecho e incluirla como afición da imagen de prepotente y “demasiado perfeccionista”. Vamos, que te las quieres dar de culto y en realidad estás quedando de gafotas, empollón y sabiondillo. Así que ya puedes ir eliminándolo.

Los famosetes también han ido encontrando con el paso de los años sus aficiones, y la verdad es que hay algunas que no sabemos si sería mucho mejor esconderlos. Por ejemplo, Angelina Jolie, se declara una aficionada a los cuchillos… ¡A los cuchillos! Como lees, parece que la actriz los colecciona desde que era una niña, algo que le viene de familia. Eso sí, dice que no son un peligro ya que no los tiene afilados…

En el mundo del boxeo pensábamos que íbamos a encontrar aficiones como el dinero, que es muy popular en este mundillo. Pero la verdad que el hobbie de Mike Tyson no la veíamos venir por ningún lado. El boxeador cría palomas, dice que es lo primero que llegó a amar en la vida.

Johnny Depp también es aficionado al coleccionismo, pero en su caso, a las muñecas Barbie. En varias ocasiones el actor ha confesado que se aficionó al comprar juguetes para sus hijos, su afición ha llegado tan lejos que tienen hasta muñecas de coleccionista que cuestan un buen dinerito.

