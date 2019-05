Najwa Nimri desvela los detalles de su personaje en 'La Casa de Papel'

IMPORTANTE: contiene spoilers.

¿Alguna vez te has preguntado si eres más del poli bueno o del poli malo? Pues si Najwa Nimri es una de tus actrices favoritas, deberás quedarte con el bando de los malos. Llega la inspectora Sierra a La Casa de Papel a partir del 19 de julio.

Así lo ha desvelado Netflix en las redes sociales con un vídeo que muestra a una Alicia imponente y segura de sus palabras.

Conoce a Alicia Sierra. Si creías que Prieto era duro, no has visto nada. pic.twitter.com/TK1lCfhdbf — La Casa de Papel (@lacasadepapel) 29 de mayo de 2019

"No me voy a meter en códigos de moralidad porque la moral depende de la necesidad. Digamos que es una persona de moral dudosa a ojos de los demás", explica Najwa en una entrevista con el Diario El Mundo. "Es un personaje que está entre Terminator y Colombo. Alicia juega con las herramientas que el sistema le proporciona, pero no cree en el sistema", añade.

Aunque si hay algo que podemos destacar acerca de Alicia Sierra es que está embarazada de ocho meses de "un niño no deseado", tal y como explica Najwa. "No presta atención al embaraza y lo que le hace perseguir a El Profesor con tanto ahínco es no cobrar consciencia de su situación", explica la actriz.

Najwa Nimri interpreta a Alicia Sierra en 'La Casa de Papel' / Netflix, El Mundo

Con una pistola sobre su barriga, una coleta pelirroja y pecas, la inspectora Sierra toma el relevo de Murillo, quien se encargó de luchar contra todo pronóstico para alcanzar a los atracadores en la última temporada. Finalmente, decidió cambiar de bando al de estos ladrones que escapaban con los millones de euros a un paradero desconocido.

Najwa saluda a sus nuevos compañeros de trabajo como parte del elenco de esta producción de Netflix. Lo hace tras su papel en la exitosa serie Vis a Vis, que estrenará en 2020 un spin off de Zulema (Nimri) y Macarena (Maggie Civantos).

Para calentar motores, Netflix se ha encargado de ir lanzando pequeños avances de esta nueva temporada. Sin ir más lejos, hace unos días compartían un vídeo en el que El Profesor explica la razón por la que los atracadores deberán unir fuerzas de nuevo para cumplir con una misión. Y, confía en nosotros, su argumento disparará tu nivel de adrenalina.

¿Crees que podrás esperar hasta el 19 de julio?